Силові структури України продовжують ефективно утримувати свої позиції на лівобережжі Дніпра, Херсонської області, попри неперервні атаки російських збройних формувань. За останню добу зафіксовано 73 бойових зіткнень, під час яких ворог використовував різноманітні види агресії, зокрема, 3 ракетні та 13 авіаційних ударів, а також 8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Російські терористичні атаки призвели до трагічних наслідків для цивільного населення, з фактами загиблих та поранених осіб. Численні житлові будинки та інфраструктурні об'єкти зазнали руйнувань та пошкоджень через агресивні дії ворога.

У додаток до наземних операцій, російська федерація вчергове виявила свою агресивність, атакуючи Україну за допомогою керованої ракети Х-31 та 2 зенітних ракет С-300. Ці удари були спрямовані на цивільну інфраструктуру, що створює нові виклики для безпеки та відновлення регіону.

Специфіка ситуації на сході та півдні України залишається напруженою, вимагаючи від силових відомств відповіді на загострену обстановку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Зноб-Трубчевська, Клюси Сумської області; Ветеринарне, Вовчанськ, Гатище, Мала Вовча Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. На цьому напрямку Сили оборони відбили 6 атак. Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Синьківки, Петропавлівки, Куп’янська, Курилівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили 15 атак загарбників в районах Серебрянського лісництва Луганської області; Торського, східніше Тернів, Ямполівки Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка, Луганської області та Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії біля Іванівського та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Часів Яр, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії неподалік Степового, Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Тоненького, Сєверного, Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 20 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії поблизу Новомихайлівки Донецької області. Тут Сили оборони відбили 6 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 10 населених пунктів Донецької області, серед них Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії південніше Пречистівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 2 атаки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Новоукраїнки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Водяне, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник 5 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області. Також, українські захисники відбили 5 атак ворога західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, Малі Щербаки, Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон та Тягинка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 пункти управління, 2 склади боєприпасів та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Раніше ми писали про те, як війська рф вночі випустили територією України 21 дрон-камікадзе типу "Шахед" і три крилаті ракети Х-59.