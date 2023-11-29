Офіс Генерального прокурора завершив базовий етап наповнення Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. Про це повідомила преслужба відомства.

Сформовано реєстр засуджених за злочини стосовно дітей на сексуальному ґрунті - це стане запобіжником від контакту зі злочинцями.

"Реєстр педофілів" - автоматизована електронна база даних, створена для забезпечення збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку, узагальнення даних про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення цієї категорії. До нього увійшли також і ті, чия судимість за злочини знята або погашена в установленому законом порядку.

Наразі за участі ювенальних прокурорів до Реєстру внесено дані про всіх кривдників дітей, які вчинили злочини до його створення. Це більш ніж 600 злочинців.

До електронної бази "педофілів" вноситимуть на підставі обвинувального вироку суду, який набрав законної сили. До неї вносяться відомості щодо прізвища, імені, по батькові засудженого, дати народження, місця проживання чи перебування, злочину, за який його було засуджено.

Також реєстр міститиме дані про кримінальне покарання, фактично відбуте покарання та порушення правил адміністративного нагляду.

Доступ до реєстру матимуть визначені законодавством коло осіб. Окрім правоохоронців, це будуть директори шкіл і садочків, керівники державних адміністрацій та голови органів місцевого самоврядування.

Завдяки цій можливості вони зможуть убезпечити дітей від контакту з особами, які вчинили кримінальні правопорушення на сексуальному ґрунті. І як результат у майбутньому - попередження злочинності стосовно малолітніх та неповнолітніх.

Наразі ювенальні прокурори продовжують "системно наповнювати реєстр".

Нагадаємо, 19 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи, та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи".

У вересні "Подробиці" писали про фізрука чернігівського ліцею, якого звинуватили у педофілії.