В Україні загинув російський генерал-майор Володимир Завадський. Про це повідомляють українські та російські ЗМІ.

Повідомлення про загибель генерала з'явилися у Z-каналах напередодні. Їх підтвердили у Міжрегіональній громадській організації випускників Московського вищого військового командного училища.

28 ноября погиб выпускник МВОКУ 2000 г. генерал - майор Завадский Владимир Васильевич.

Останнім часом Завадський служив на посаді заступника командира 14-го армійського корпусу армії росії. Раніше командував гвардійською танковою кантемирівською дивізією.

За даними телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, Завадський підірвався на міні.

Заместитель командира 14 АК генерал-майор Владимир Завадский действительно погиб вчера, но в следствии подрыва на мине в тыловом районе, а не боевого столкновения с противником. Гибель генерала произошла во время бездумного перемещения группы во главе с Завадским на участке ответственности в отдалении от ЛБС (лінія бойового зіткнення - ред.). Следствие рассматривает версию о подрыве на мине, ранее установленной соседним подразделением в целях борьбы с ДРГ противника.

"Після інциденту зі знищенням колони збройних сил рф бездумно розміщеної в н.п. Гладковка, керівництвом угруповання "Днепр" не було зроблено відповідних висновків і три ває практика імітації активних дій для введення ЗСУ в оману. Робиться також спроба списати загибель генерала Завадського на артилерійський удар ЗСУ", - пишуть російські провоєнні сайти.

Як пишуть "Важные истории", Завадський став сьомим російським військовим такого рангу, загибель якого на війні в Україні підтверджена російськими джерелами. Міноборони росії не підтверджує та не спростовує такі повідомлення.

За даними "Важливих історій", загалом повідомлялося про загибель на війні 12 російських генералів. До Завадського останнім загиблим генералом був Олег Цоков, його ліквідували влітку внаслідок удар по командному пункту 58-ї армії в окупованому Бердянську.

Нагададаємо, на початку листопада в Луганську ліквідували ексглаву "народної міліції лнр" Михайла Філіпоненка.