Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв написав книгу спогадів "Моє життя", яка найближчим часом надійде у продаж. Мемуари описують як політичну карєр'у Назарбаєва, так і особисте життя, повідомляє Orda.

Видання наводить уривок з книги російькою мовою, в якому екс-президент визнає наявність другої родини та розповідає про знайомство з новою дружиною - Асель Ісабаєвою та двох синів від неї.

Назарбаєв згадує, що майбутню дружину вперше побачив під час робочої поїздки до Талдикоргана. Вона була однією з дівчат, які зазвичай зустрічають главу держави біля трапа літака:

Известно, что для участия в такой церемонии подбирают самых пригожих из местных девушек. Красивый ритуал, к которому мы привыкли давно. С самого прибытия на эту землю становится приятно глазу, тепло на душе. Но тот случай произвел особое впечатление. Девушка, которая преподнесла мне цветы в аэропорту, была потрясающе красива. Мне надолго запомнилась и потом часто вспоминалась светлолицая красавица с пылающим взглядом и изящной точеной фигурой.

За словами Назарбаєва, образ цієї дівчини "знову і знову виникав у його пам'яті":

Прошло некоторое время. Образ той красивой девушки, встречавшей меня в аэропорту Талдыкоргана, вновь и вновь возникал в мой памяти. В один из дней неожиданно появился повод ее найти. Я просматривал прессу, когда одно газетное фото словно обожгло меня: в Астане прошел конкурс красоты "Мисс Казахстана", на котором Гран-при завоевала та самая девушка (оказывается, зовут ее Асель)... Теперь разыскать ее было нетрудно. ...Наше знакомство переросло во взаимную симпатию, а симпатия - в сближение. Постепенно мы стали встречаться. И в облике, и в мыслях Асель я увидел много качеств, которые искал. А главное - я избавился от тянувшегося годами душевного одиночества.

Назарбаєв зізнався, що одружився з Асель шлюбом за мусульманськими звичаями:

Не стану затягивать рассказ. Мы сочетались браком по мусульманскому обычаю. Асель подарила мне двоих детей - двух славных сыновей. В 2005 году родился Тауман, а в 2008 году появился на свет Байкен... Радость отцовства, счастье целовать своего младенца вновь вернулось ко мне в возрасте, когда мне было за шестьдесят пять.

Щодо своєї першої дружини Сари, яка є матір'ю трьох його дочок, то за словами Нурсултана Назарбаєва, вона "була поряд у години найтяжчих випробувань", а потім зрозуміла і вибачила його:

Когда после рождения Таумана я приехал в Алматы, повинился перед ней и рассказал все как есть, эта представительница уважаемой династии вновь проявила благородство."Младенец - ангел. Пусть дитя будет счастливым", - сказала тогда Сара. Мои дочери тоже поняли меня правильно... Вообще я одинаково отношусь к детям, будь это мальчик или девочка. В трех своих дочерях я души не чаю. И рожденных от них внуков считаю (вопреки казахской этнокультурной традиции) такими же полноправными внуками. Сын - наследник и продолжатель фамилии.

Раніше Orda публікувала уривки з книги Нурсултана Назарбаєва "Без правых и левых". Там екс-президент, зокрема, розповідає про першу шлюбну ніч з дружиною Сарою, яку вони провели в одній кімнаті з бабусею його друга.

Загалом на сайті першого президента за авторством Нурсултана Назарбаєва опубліковано понад 50 книг.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року Нурсултан Назарбаєв оголосив, що йде з політики.