Перемогти росію в інформаційній війні можна лише спільними зусиллями, саме тому Повітряні сили ЗСУ співпрацюють з телеграм-каналами. Зокрема Telegram-канал "Труха" допомагає оперативно та своєчасно поширювати офіційну інформацію від українських державних структур.

Telegram дає інформацію швидше, ніж оглошується тривога, а ці секунди можуть врятувати комусь життя. Про це в інтерв'ю інтерв'ю Telegram-каналу "Труха" заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

У нас дуже невелика група людей - це і служба звʼязків із громадськістю, і група моніторингу - кілька чоловік буквально. Власне ми разом ведемо цей телеграм-канал Повітряних сил, який вже має майже півмільйона підписників. Ми не ганяємося за підписниками, нам головне оперативно надати інформацію своєчасночасно. Інколи Telegram дає швидше, ніж оголошується тривога, тому що ми сидимо, дивимося, моніторимо цілодобово. Таке от бойове чергування у нас тут. Це крім основної роботи.

За словами Юрія Ігната, команда Повітряних сил постійно відслідковує інформацію в рашистських пабліках, які "качки" вони закидають в інфопростір, щоб вплинути на українців. Телеграм-канали, у тому числі "Труха", допомагають оперативно реагувати на російські фейки.

Члени команди також постійно відслідковують повʼязані із війною повідомлення у Telegram-каналах, в тому числі в російських пабліках. Бачимо, що пишуть рашистські пабліки, дуже серйозну роботу проводимо там. По їхніх повідомленнях можна чітко зрозуміти, що вони намагаються зробити, яку інформаційну "утку" хочуть закинути і як вони хочуть вплинути на настрої всередині країни тощо. Ну і, зрештою, мова йде і про наші Telegram-канали, і про вашу "Труху". Зрозуміло, що ми теж за вами стежимо обовʼязково, дивимося, коли зʼявляється інформація.

Речник Повітряних сил пригадав, випадок з "Трухою", коли військові просили виправити некоректний заголовок.

Я попросив - ви миттєво відреагували, я за це вам дуже дякую, тому що у вас дуже велика армія підписників. І щоб не поширювалось далі - ви відреагували, і це цілком коректно. Так само ми намагаємось діяти і з іншими адміністраторами каналів, з багатьма маємо контакти. Ми ж не можемо вимагати від вас чи включати адміністративний ресурс, ми ж не є якимось правоохоронним органом. Але дякуємо, що і розумінням Telegram-канали ставляться, якщо ми просимо прибрати ту чи іншу інформацію взагалі - навіть до такого доходило. Або ж підкорегувати чи то заголовок, чи то викривлену інформацію.

Юрій Ігнат висловив переконання, що лише спільними зусиллями можна перемогти росію в інфомаційній війні, і українські телеграм-канали, у тому числі "Труха", активно в цьому допомагають.