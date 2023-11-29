У Криму зламали місцевих провайдерів та пустили звернення Зеленського (відео) [ Редагувати ]
В окупованому Криму зламали ефір IPTV та пустили по всім телеканалам звернення президента України Володимира Зеленського.
Телеграм-канали публікують відео, де видно трансляцію звернення Зеленського. Судячи з відео, замість російських каналів показують звернення президента України від 24 жовтня - після саміту Кримської платформи.
У ньому Зеленський говорив про втечу російського флоту з Криму та звертався, зокрема, до людей на окупованому півострові:
Усі ви відчуваєте, що російська присутність на нашій землі не назавжди. Я знаю це. Україна поверне свою територію, своїх людей.
Пізніше ситуацію прокоментувала окуапційна влада. "Ворог зламавнизку кримських інтернет-провайдерів. Технічні служби працюють. Найближчим часом усі проблеми будуть усунуті", - обіцяє помічник гауляйтера Аксьонова.
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