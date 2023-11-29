Державне підприємство "Ліси України" звільнило всіх директорів лісових господарств у Рівненській області. Про це заявив гендиректор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець.

Як і обіцяв минулого тижня, у лісовій галузі почались кадрові чистки. Сьогодні прийняли рішення про звільнення всіх директорів рівненських філій. Проблеми у регіоні хронічні, а зв’язки надато глибокі, тому маємо повністю оновити кадровий склад місцевого керівництва. Позиція ДП принципова, покладаємо велику надію, що правоохоронці та судді завершать розпочату нами роботу, справи завершаться реальними вироками, а не потихеньку прикриються, як це іноді буває.

Нові керівники лісових господарств будуть визначені на відкритому кадровому конкурсі, пообіцяв Болоховець. Оголошення невдовзі з’явиться на сайті "Лісів України".

Нагадаємо, 25 листопада на незаконному збагаченні викрили депутата Рівненської облради та заступника директора регіонального відділення "Ліси України" Віталія Суховича. Під час обшуків у нього знайшли мільйни доларів готівки, золоті монети, зливки, зброю, ювелірні вироби та люксові автомобілі.