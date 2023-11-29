Музична стрімінгова платформа Apple Music підбила підсумки 2023 року та опублікувала список ТОП-100 найпопулярніших композицій в Україні.

У першій десятці вісім позицій займають композиції українських виконавців і дві англомовні пісні. При цьому жодної російськомовної.

Очолила рейтинг Майлі Сайрус з піснею "Flowers", яка є головним синглом її альбому "Endless Summer Vacation". Ця композиція займає другий рядок світового рейтингу після "Last Night" американського кантрі-співака Моргана Воллена.

Друге місце в українському топі посіжає пісня "Буревіями" дуету SHUMEI та Злати Огнєвіч, а третє - "Погляд" YAKTAK.

ТОП-10 найпопулярніших пісень в українському Apple Music:

Майлі Сайрус - "Flowers" SHUMEI & Злата Огневич - "Буревіями" YAKTAK - "Погляд" (feat. Sobol) DOROFEEVA - "Щоб не було" Parfeniuk - "Провела екскурсію" SadSvit & Структура Щастя - "Силуети" Wellboy - "Додому" Сем Сміт & Кім Петрас - "Unholy" SKOFKA - "Чути гімн" Parfeniuk - "Відриваючись"

До ТОП-100 найпопулярніших треків в Україні увійшло 17 пісень від російських виконавців. Серед них - Instasamka, Кізару, Каспійський вантаж, Anna Asti тощо.

ТОП-100 найпопулярніших пісень у світі за версією Apple Music можна переглянути за посиланням.