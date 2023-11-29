Apple Music підбила підсумки 2023 року: що слухали в Україні [ Редагувати ]
Музична стрімінгова платформа Apple Music підбила підсумки 2023 року та опублікувала список ТОП-100 найпопулярніших композицій в Україні.
У першій десятці вісім позицій займають композиції українських виконавців і дві англомовні пісні. При цьому жодної російськомовної.
Очолила рейтинг Майлі Сайрус з піснею "Flowers", яка є головним синглом її альбому "Endless Summer Vacation". Ця композиція займає другий рядок світового рейтингу після "Last Night" американського кантрі-співака Моргана Воллена.
Друге місце в українському топі посіжає пісня "Буревіями" дуету SHUMEI та Злати Огнєвіч, а третє - "Погляд" YAKTAK.
ТОП-10 найпопулярніших пісень в українському Apple Music:
- Майлі Сайрус - "Flowers"
- SHUMEI & Злата Огневич - "Буревіями"
- YAKTAK - "Погляд" (feat. Sobol)
- DOROFEEVA - "Щоб не було"
- Parfeniuk - "Провела екскурсію"
- SadSvit & Структура Щастя - "Силуети"
- Wellboy - "Додому"
- Сем Сміт & Кім Петрас - "Unholy"
- SKOFKA - "Чути гімн"
- Parfeniuk - "Відриваючись"
До ТОП-100 найпопулярніших треків в Україні увійшло 17 пісень від російських виконавців. Серед них - Instasamka, Кізару, Каспійський вантаж, Anna Asti тощо.
ТОП-100 найпопулярніших пісень у світі за версією Apple Music можна переглянути за посиланням.
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