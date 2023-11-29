Глава МЗС Німеччини Бербок заявила про "фатальне" зникнення війни в Україні з поля зору громадськості [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що у Європі суттєво знижується інтерес до війни в Україні та російської агресії проти України. У своєму профілі в X (Twitter) вона назвала ситуацію "фатальною" та дуже небезпечною.
Україна зникає з поля зору громадськості - це фатально. Атаки росії на цивільну інфраструктуру стали жорстокішими, ніж будь-коли. Ось чому ми всі маємо працювати над продовженням зимового захисту України.
Раніше українська влада також публічно поскаржилася на те, що інтерес до війни в Україні у світі останнім часом суттєво знизився.
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов пов'язав це з тим, що війна на Близькому Сході між Ізраїлем та палестинським рухом ХАМАС "заступила собою" російську агресюі проти України.
Нагадаємо, міністри закордонних справ країн-членів НАТО наголосили, що їхні країни не відчувають втоми від російської агресії проти України. Про це заявив глава українського МЗС Дмитро Кулеба.
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