Уряд Словаччини розширив заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Про це повідомляє Novinky.cz.

Заборона, яка поширювалася раніше на чотири найменування українських товарів, розширена до 14 позицій. До цього до Словаччини не можна було ввозити з України пшеницю, кукурудзу, ріпак і насіння соняшнику. Тепер під ембарго підпали, зокрема, мед, цукор, соєві боби, ячмінь, борошно, солод і висівки тощо.

Згідно з пропозицією міністра сільського господарства Річарда Такача, транзит решти сільськогосподарської продукції та продуктів харчування з України підлягатиме митній забороні. Це означає, що вантажі на митниці будуть опломбовані.

Нагадаємо, що 15 вересня 2023 року Єврокомісія повідомила, що ухвалила рішення не продовжувати своє рішення щодо заборони на ввезення сільськогосподарської продукції з України.

Разом з цим Єврокомісія зазначила, що Україна має вжити заходів, щоб запобігти будь-яким викривленням ринку в сусідніх державах-членах.

Водночас 15 вересня 2023 року Словаччина, Польща та Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України. Після цього Україна подала до СОТ позови проти цих країн.

З 1 грудня Союз перевізників Словаччини (UNAS) планує заблокувати пункт пропуску Вишнє Німецьке на кордоні з Україною.