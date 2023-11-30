Казибекбійський районний суд Караганди засудив громадянина Казахстану до шести років восьми місяців позбавлення волі за статтею про найманство у ПВК "Вагнер".

У повідомленні на сайті суду ім'я обвинуваченого не розкривається. За даними Press.kz, йдеться про 34-річного мешканця селища Топар Карагандинської області Олексія Шомполова.

Він брав участь у боях під Бахмутом у складі приватної військової компанії "Вагнер". Суд назвав дії засудженого спробою "підриву конституційного ладу" та "порушенням територіальної цілісності України".

У матеріалах справи йдеться, що у березні 2023 року чоловік побачив оголошення у ВКонтакте про можливість вступити до ПВК "Вагнер". Він виїхав до рф, де "здійснював військову підготовку". Наприкінці квітня його направили до Бахмута на Донеччині, він був "поранений і комісований".

При цьому в повідомленні суду йдеться про те, що Бахмут "розташований на території України", і дії бойовика були спрямовані "на підрив конституційного ладу та порушення територіальної цілісності України".

Підсудний визнав провину. Прокурор запросив покарання у вигляді шести років восьми місяців позбавлення волі з конфіскацією коштів, отриманих за участь у бойових діях. Захист просив призначити покарання, не пов'язане з позбавленням волі.

Чоловік звинувачувався за ч. 3 ст. 170 КК Казахстану (участь найманця у збройному конфлікті, військових діях чи інших насильницьких діях, спрямованих на повалення чи підрив конституційного ладу або порушення територіальної цілісності держави). Мінімальне покарання за цією статтею - сім років позбавлення волі.

Пом'якшувальною обставиною стало каяття підсудного, що призвело до зниження строку до шести років восьми місяців у колонії середньої безпеки з конфіскацією коштів, отриманих від ПВК. Вирок суду набув законної сили.

Z-канали, які звернули увагу на вирок, зазначили, що на фронті в Україні вже є батальйон "Енисей", у якому вооють громадяни Казахстану. Z-пабліки закликали давати таким бійцям громадянство рф у спрощеному порядку. Зараз його дають тим військовим, хто укладає контракт для участі в бойових діях на рік і більше.

"Вагнерівень" Олексій Шомполов

Нагадаємо, у червні 2022 року президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в присутності путіна назвав "ДНР" І "ЛНР" квазідержавами, які не варто визнавати.