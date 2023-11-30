російські збройні сили продовжують масштабувати свою військову присутність у Чорному морі, вивівши фрегат "Адмірал Макаров". Цей хід призвів до збільшення кількості ракетоносіїв "Калібр" на цьому кораблі до трьох одиниць. Про це інформує канал Telegram Сил оборони півдня України.

Ворог знову посилив присутність ракетоносіїв на бойовому чергуванні в Чорному морі: до двох підводних човнів додався фрегат "Адмірал Макаров.

Сумарно два підводні човни та ракетний фрегат, які виведені росією у Чорне море, можуть мати потужність випуску до 16 крилатих ракет типу "Калібр".

Ці ракети, випущені з носіїв, таких як фрегат "Адмірал Макаров", відзначаються високою точністю та призначені для знищення наземних цілей.

ОКР "Калібр" представляє сімейство російських крилатих ракет і використовується на надводних та підводних кораблях.

Раніше ми писали про те, як війська рф випустили територією України 21 дрон-камікадзе типу "Шахед" і три крилаті ракети Х-59.