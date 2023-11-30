Ізраїль та ХАМАС домовилися про продовження перемир'я [ Редагувати ]
Ізраїль та ХАМАС домовилися про продовження режиму перемир'я для обміну полоненими. Про це повідомляє The Times of Israel.
У світлі зусиль посередників щодо продовження процесу звільнення заручників та за дотримання умов угоди припинення вогню буде продовжено.
У ХАМАС оголосили, що перемир'я, за їхніми словами, його продовжено на ще один день. Варто відзначити, що початкові угоди щодо припинення вогню вичерпали свій термін сьогодні вранці, 30 листопада.
Згідно з умовами угоди, ХАМАС зобов'язаний визволяти принаймні 10 заручників за кожен додатковий день, коли діє режим припинення вогню. З іншого боку, Ізраїль зобов'язується випускати принаймні 30 палестинських ув'язнених за кожних 10 ізраїльських заручників.
Нагадаємо, Ізраїль та ХАМАС, за посередництва Катару, уклали угоду про подовження тимчасового припинення вогню ще на два дні.
Раніше найбагатша людина Ілон Маск прилетів до Ізраїлю. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу особисто супроводжує його до кібуцу Кфар-Аза на кордоні з Сектором Гази, щоб показали наслідки атаки бойовиків ХАМАСу 7 листопада.
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