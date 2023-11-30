Окупнати масовано вдарила по Донбасу: багато поранених, люди під завалами [ Редагувати ]
В ніч на четвер, 30 листопада, окупанти влаштували масований удар, випустивши шість ракет "С-300" одночасно по трьох містах Донецької області - Покровську, Мирнограду та Новоградівці. За інформацією, багато людей отримали поранення, серед яких є діти. Також існує загроза, що під завалами можуть знаходитися люди. Про це повідомляється в Офіційному каналі Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка
Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Внаслідок обстрілів постраждало 10 осіб, серед них 4 дитини. Парамедики поліції врятували немовля. Ще п’ятьох людей шукають під завалами.
Покровськ
Серед постраждалих - родина з двома дітьми: 16-річним хлопцем та 6-місячним немовлям. Також поранення отримав ще 13-річний хлопчик. Попередньо пошкоджено багатоквартирний та 9 приватних будинків, відділ поліції, автомобілі, гаражі.
Один зі снарядів вибухнув на подвір’ї будинку, де мешкала родина з двома дітьми. Внаслідок обстрілу було зруйновано дах та стіни оселі, сім’я опинилася під завалами.
Парамедик поліції допоміг вибратися з-під руїн чоловіку, в якого на руках було закривавлене немовля.
Оглянувши хлопчика, поліцейський закутав його та швидко доставив до лікарні. Загрози життю піврічного Ілая немає.
Новоградівка
Тут окупанти влучили у багатоповерховий будинок, внаслідок чого поранено 13-річну дитину.
Наразі на місці ракетного удару продовжують працювати поліцейські та працівники ДСНС. Під завалами імовірно можуть знаходитися ще 5 людей, серед них дитина.
Мирноград
росіяни вдарили по місту двома ракетами із ЗРК "С-300". Руйнувань зазнав відділ поліції.
На місцях влучань всю ніч працюють ДСНС та поліція. Пошуково-рятувальна операція триває, поліцейські документують наслідки російських ударів.
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