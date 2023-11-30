У ніч на четвер, 30 листопада, російські загарбники вчинили атаку на Україну за допомогою "Шахедів", направлену з двох різних напрямків. Об'єктами атаки були військові об'єкти та критична інфраструктура.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Всі цілі зрештою відомі. Ми можемо здогадуватися, ми не можемо офіційно про це говорити - це і військові об'єкти, і об'єкти критичної інфраструктури наші. Зазвичай ворог кожен "шахед" запрограмовує на ту чи іншу ціль.

Речник додав, що російські загарбники регулярно змінюють маршрути польотів "Шахедів", аби українська протиповітряна оборона не мала можливості адекватно реагувати на їх атаки.

За словами Ігната, цього разу вночі росіяни випустили дрони-камікадзе з двох напрямків: Приморсько-Ахтарська і окупованого Криму.

Саме з цих двох напрямків летіли "шахеди". Перша хвиля була успішно знищена на Одещині. Далі противник, застосовуючи кілька напрямків, і в північні області були направлені БПЛА, знищувалися по мірі слідування. Також захід аж до Хмельницької області, там закінчуються їхні маршрути, там добивають останніх.

Раніше ми писали про те, що окупанти влаштували масований удар, випустивши шість ракет "С-300" одночасно по трьох містах Донецької області - Покровську, Мирнограду та Новоградівці.