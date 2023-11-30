Адміністратори української Вікіпедії Goo3 та Yakudza можуть маніпулювати інформацією для формування позитивного іміджу та отримання винагороди за це.

До української Вікіпедії звертаються, як до джерела перевіреної інформації. Адже наповнення ресурсу побудоване на принципах волонтерства та відкритості. Однак у правдивості розміщеної інформації іноді виникають сумніви, коли волонтери помічають ймовірні маніпуляції зі сторони окремих адміністраторів. Мова йде про Анатолія Луцю, відомого як Yakudza, та Назара Токара (Goo3). Про це пише lenta.ua у статті "КОРУПЦІЯ У ВІКІПЕДІЇ: РОЗСЛІДУВАННЯ СКАНДАЛЬНИХ АДМІНІСТРАТОРІВ GOO3 ТА YAKUDZA".

Yakudza є ветераном Вікіпедії та вже понад 20 років обіймає посаду адміністратора без переобрань. Але, за даними журналістів, його дії вказуютьна можливу упередженість, зловживання повноваженнями та приховані платніредагування.

Наприклад, у серпні 2023 адміністратор Yakudza, видалив зі статті про “регіонала” Вадима Столара, ймовірно, неприємну для "клієнта" згадку про "Батальйон Монако".

Своєю чергою Goo3, у статті Вадима Столара видалив інформацію про те, що "Партія Регіонів" є проросійською. При цьому в десятках інших сторінок він, навпаки, вказує таку інформацію. Також Назар Токар додав несуттєві дані (т.зв. інформаційний шум), таким чином намагаючись розбавити негатив у статті.

Після того, як інші редактори повернули на сторінку Столара критичні факти та деталі різних можливих корупційних схем, Goo3 залишив ці зміни не перевіреними. При цьому він стежить за сторінкою та отримує повідомленняпро всі зміни, внесені в інформацію.

З беклогу Вікіпедії випливає, що типовою поведінкою адміністраторів Yakudzaта Goo3 є видалення дискредитуючої інформації з одних статей і додаваннятакої до інших.

Така "діяльність" адміністратора направлена передусім на політиків та інших відомих персон, які дбають про імідж і готові платити чималі суми за зміну ключових формулювань у статтях.

Приміром, на сторінці Арсенія Пушкаренка Назар Токар додав інформацію про те, що депутат власним коштом відремонтував автомобіль і передав його для роботи в зоні АТО. Хоча, за даними джерела, такі роботи виконувалися за гроші волонтерів. Варто зазначити, що для енциклопедії така інформаціянезначна і зазвичай її видаляють. Власне, після цього додавання дії Goo3 скасував інший адміністратор.

А ось у статті про український сервіс доставки Zakaz.ua адміністратор Goo3 додав інформацію, що компанія працює у Росії, а саме у Москві. При цьому як джерело вказано посилання на додаток з аналогічною назвою в GooglePlayZakaz.ru. Однак там немає свідчень про те, що компанія пов'язана з Україною. Додавання цієї інформації згодом скасував інший адміністратор.

Yakudza помітили у статті про Юлію Тимошенко. Там він також видаляв "незручну" інформацію у статті про Медичний канабіс, а саме видалив науковідослідження про користь медичного канабісу у лікуванні військових. Виникаєприпущення, що він лобіює позицію Ю. Тимошенко щодо неприпустимостілегалізації.

Також деякі статті Yakudza захищає від видалення та додавання позитивної інформації. А це вже кидає неабияку тінь на цілісність редакційної політики. Вікіпедії та принципу того, як обирають адміністраторів.

Приміром статтю про IT-компанію ELEKS адміністратор Yakudza захистив відвидалення та додавав "позитивну" інформацію. А у статті про колишньогорегіонала та представника проросійської ОПЗЖ Вадима Столара він такуінформацію видалив.

Таким чином, дії окремих адміністраторів Вікіпедії завдають чималої шкодиресурсу, адже він втрачає статус перевіреного.