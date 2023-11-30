Падіння "Шахеда" у Криму: у Повітряних силах прокоментували ситуацію [ Редагувати ]
За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, погодні умови, такі як сильний вітер чи ураган, можуть вплинути на нормальну роботу будь-яких літальних апаратів. Тому падіння "Шахеда" в Криму, який росіяни використовували для атаки на Україну, не є чимось дивним.
Тут нічого дивного немає. Все що завгодно могло відбутися. Це техніка, падає. Літаки падають, гелікоптери падають й безпілотники відповідно падають. Будь-яка помилка, технічна несправність могла завадити. В тому числі й погодні умови могли завадити.
За його словами, якщо дійсно занадто сильний шквальний вітер чи ураган - це буде впливати на роботу будь-яких літальних апаратів.
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