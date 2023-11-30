За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, погодні умови, такі як сильний вітер чи ураган, можуть вплинути на нормальну роботу будь-яких літальних апаратів. Тому падіння "Шахеда" в Криму, який росіяни використовували для атаки на Україну, не є чимось дивним.

Тут нічого дивного немає. Все що завгодно могло відбутися. Це техніка, падає. Літаки падають, гелікоптери падають й безпілотники відповідно падають. Будь-яка помилка, технічна несправність могла завадити. В тому числі й погодні умови могли завадити.

За його словами, якщо дійсно занадто сильний шквальний вітер чи ураган - це буде впливати на роботу будь-яких літальних апаратів.

Раніше ми писали про те, що окупанти влаштували масований удар, випустивши шість ракет "С-300" одночасно по трьох містах Донецької області - Покровську, Мирнограду та Новоградівці.