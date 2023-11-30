У четвер вранці, 30 листопада, терористи розстріляли людей на зупинці під час в'їзду до Єрусалиму - є поранені та вбиті. Про це повідомляє IsraelInfo.

Унаслідок нападу, який стався приблизно о 7:40, двоє озброєних чоловіків вийшли з автомобіля та розпочали стрілянину на автобусній зупинці в районі Рамот.

В результаті теракту постраждали принаймні семеро людей, із них двоє загинули - 24-річна дівчина та чоловік 73 років, який помер у лікарні. Ще четверо перебувають у важкому стані, один - у середньому, та двоє - у легкому.

Поліція повідомила, що двох підозрюваних терористів нейтралізували на місці події, залучивши до цього двох солдатів та одного цивільного, які перебували поблизу. У автомобілі нападників знайшли сотні куль. Особи нападників наразі не розголошуються, але деякі ізраїльські ЗМІ припускають, що вони можуть бути зі Східного Єрусалиму.

Силовики продовжують розслідування події.

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