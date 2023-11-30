У Харкові, зокрема у Салтівському районі, 30 листопада виникла проблема із електропостачанням. Проте, важливо зазначити, що не всі будинки повністю залишилися без світла, але лише частково.

За інформацією АТ "Харківобленерго", відновлення електропостачання може зайняти кілька годин.

Фахівці "Харківобленерго" усувають аварійну ситуацію в Салтівському районі.

Частково знеструмлені споживачі на вулицях:

Гвардійців Широнінців;

Академіка Павлова;

Владислава Зубенка;

Валентинівській;

Бучми;

Героїв Праці;

Джерельній.

Коли відновлять світло?

За даними енергетиків, на заживлення знеструмлених будинків може знадобитися до двох годин.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що Україна розширила можливості імпорту електроенергії з Європейського союзу на понад 1,5 ГВт.