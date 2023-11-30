Війська рф вчинили нову спробу штурму позицій українських сил в районі Авдіївки Донецької області. Зазначено, що бійці Нацгвардії успішно відбили атаку, при цьому вони зазнали втрат інших втікачів, убивши 18 окупантів з міномета. Інцидент стався в контексті триваючого військового конфлікту між росією та Україною.

На Авдіївському напрямку нацгвардійці за кілька хвилин знищили ворожу штурмову групу.

За інформацією військових, використовуючи тепловізійний дрон, аеророзвідники виявили ворожий загін під час нічного наступу на позиції українських військ.

Координати одразу було передано бійцям львівського підрозділу Нацгвардії.

На відео чітко видно окупантів, які перестали рухатись після першого влучання мінометного розрахунку. Тих, хто намагався втекти, знешкодили другим влучанням.

"Мінус 18 штурмовиків ворога у скарбничку нашої перемоги.

Раніше ми писали про те, що окупанти влаштували масований удар, випустивши шість ракет "С-300" одночасно по трьох містах Донецької області - Покровську, Мирнограду та Новоградівці.