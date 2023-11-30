Масований удар в Новогродівці: під завалами будинку знайшли загиблого (фото) [ Редагувати ]
Тимчасово виконуючий обов’язки очільника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз підтвердив інформацію про знаходження жертви під завалами будинку після масованого удару у Новоградівці.
Пошукова операція продовжується, працівники шукають ще чотири людини, включаючи дитину. Про це повідомляється в Telegram.
На місці обстрілу житлового будинку у Новогродівці з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка.
За словами голови ОВА, станом на 10:00 під завалами ймовірно перебувають 4 людини, з них 1 дитина.
Пошуково-рятувальна операція триває. Наразі розібрано 132 тонни будівельних конструкцій.
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