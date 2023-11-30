За словами президента України Володимира Зеленського, деокупація захопленого росіянами Криму може бути легшою порівняно з Донбасом. Це питання не тільки про повернення контролю над територією, але й про ментальний повернення людей до України.

Він висловив цю думку під час спілкування зі студентами Миколаївського університету.

Може так статися, що ми території повернемо раніше, ніж цих людей. Так може бути. Наприклад, якщо ми беремо Донбас, люди живуть там 10 років, живуть в іншому просторі і це довгий процес. Може бути по-різному. Я вважаю, що складніше з Донбасом. Мені партнери колись казали: вам буде майже неможливо повернути Крим і дуже складно повернути Донбас. А на мою думку, якщо ми говоримо про людей, все одно території повертаються з людьми, якщо люди не хочуть - буде дуже складно.

На думку Зеленського, повернути жителів окупованого Донбасу ментально буде складніше, оскільки у регіоні 10 років тривали бойові дії, була контактна лінія. Крім того, багато сепаратизму, частина людей пройшла війну.

Стосунки зрозумілі. І навіть зараз, коли Росія проти нас воює, найжорсткіші сепаратисти стоять, біжать росіяни, а ці стоять. Це також про щось говорить. А бойових дій в Криму не було, тому я вважаю, що Крим чекає дуже на повернення, а Донбас також чекає, але буде дуже складно, бо велика частина цієї території була окупована і максимально мілітаризована... Нам головне нас зберегти. Те, що в нас є, все інше обовʼязково повернеться.

Раніше ми писали про те, що Зеленський відвідав Херсон.