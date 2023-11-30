Президент України Володимир Зеленський заявив, що час, коли Україна отримає сучасні винищувачі F-16 від західних партнерів, залежить від швидкості навчання українських пілотів у керуванні цими літаками. Він висловив таку думку це під час спілкування зі студентами Миколаївського університету.

Безумовно, що для контролю неба потрібні сучасні винищувачі. Домовленість генеральна є. Не "якщо", а є. Коли ми їх отримаємо, немає дати - факт. Немає дати вважаю через те, що сьогодні це наше питання, коли наші хлопці пройдуть навчання.

Тривалість навчання залежить від багатьох речей. Зокрема, тому що всі пілоти по-різному витрачатимуть час.

Тому, що окрім фаховості потрібен досвід і мова. Вільна мова. Людині потрібно розмовляти англійською абсолютно вільно для того, щоб навчатися. Тут багато різних питань. І в когось курс - це рік, а у когось 6-9 місяців може бути, а для когось це довгий етап.

Зеленський пояснив, що довгий курс може бути, наприклад, для молодих пілотів, спеціалістів після вишів, які ще не мають довготривалого бойового досвіду.

Принаймні я зі свого боку зробив ці кроки. Зараз це питання залежить від навчальних моментів, навчальних процесів. І я думаю, що ми зможемо у 2024 році отримати перші винищувачі. Я думаю так буде.

Раніше ми писали про те, що Зеленський відвідав Херсон.