В Україні наразі триває сезон коронавірусу та грипу, і у трьох областях зафіксовано перевищення епідемічного порогу. Головний санітарний лікар України, Ігор Кузін, наголосив, що в цих регіонах можуть бути введені певні обмеження. Інформація про це стала відома під час виступу Кузіна в телемарафоні.

13 штамів COVID у нас зараз циркулює територією України. Дійсно, вакцинуватися потрібно, враховуючи те, що зараз суттєве погіршення ситуації з захворюваністю, враховуючи зимовий період.

За його словами, серед усіх випадків захворюваності на коронавірус та грип майже 50% госпіталізацій, серед яких багато дітей. Крім того, на заході та півночі України фіксують перевищення епідемічного порогу.

В трьох областях Україні перевищено епідемічний поріг - це Тернопільська, Житомирська і Чернівецька області. Там вже показники вищі, аніж стандартні до цього періоду. Тобто ці регіони вже можуть вводити певні обмежувальні протиепідемічні заходи.

Він додав, що з початку епідемічного сезону загалом вже більше мільйона українців перехворіли на грип та коронавірус. За тиждень до лікарень госпіталізують у середньому 4200 пацієнтів. За словами Кузіна, серед всіх випадків захворюваності коронавірус зараз займає до 35%.

Захворюваність на COVID також зростає, за останній тиждень вона зросла на 20%, вона точно зростає серед дітей. Також реєструють як випадки реанімації, так і летальні випадки. За минулий тиждень від коронавірусної інфекції померло 56 осіб, у тому числі одна дитина.

Нагадаємо, зараз у світі домінуючим варіантом коронавірусу став субваріант Омікрона - HV.1.