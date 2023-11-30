Служба безпеки України підтвердила проведення обшуків у Почаївській Успенській лаврі Української православної церкви Московського патріархату в Тернопільській області в рамках кримінального провадження, що стосується керівництва лаври.

Цю інформацію повідомили у СБУ.

Зазначається, що правоохоронці перевіряють можливу причетність керівництва Почаївської лаври до поширення національної ворожнечі та ненависті. Відомо, що слідство вказує на те, що представники лаври оприлюднили на своєму веб-сайті матеріали, в яких ображали національну гідність іудеїв та сприяли релігійній ворожнечі до інших церков, за винятком Української православної церкви Московського патріархату.

Також у відомостях вказується, що клірики УПЦ МП висловлювали сумніви щодо суверенітету України як окремої держави від російської федерації. СБУ вже ініціювала проведення експертизи, яка підтвердила наявність висловлювань у публікації, що сприяють поширенню ворожнечі та ненависті.

В межах кримінального провадження за статтею 161 Кримінального кодексу України триває розслідування. Служба безпеки України наразі не розголошує конкретну інформацію щодо того, що було виявлено під час обшуків на території Почаївської лаври під час проведення слідчих дій.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який, за даними Служби безпеки України, оприлюднив в TikTok відео з роботою протиповітряної оборони під час російської атаки 5 листопада.