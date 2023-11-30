Олена Зеленська, перша леді України, ввійшла в цьогорічний список 25 найвпливовіших жінок світу за версією Financial Times.

Її включення було запропоноване прем’єркою Естонії Каю Каллас. У своєму коментарі Каллас висловила враження від "чесності", яку вона вбачає в Олені Зеленській.

Через чотири місяці після вторгнення росії в Україну вона (Олена Зеленська – ред.) сказала журналісту: "Ніхто з нас не в порядку". Вона знає, як це - прокинутися і побачити, що твоя батьківщина захоплена імперіалістичним сусідом; не знати, коли і чи побачиш ти своїх близьких наступного разу; як знайти в собі сили боротися за свободу, незважаючи на все це, - сказала Каллас.

Вона також відзначила, що "як і її чоловік, Зеленська стала світовим символом стійкості".

Її лідерство у вирішенні питань психічного здоров'я українців під час війни є життєво важливим. .. Зараз світ повинен прислухатися до Зеленської і дати Україні те, що їй потрібно, щоб перемогти Росію і покласти край стражданням, - додала прем’єрка Естонії.

Також у перелік найвпливовіших жінок світу, згідно з рейтингом Financial Times, включені австралійська акторка Марго Роббі, американська співачка Бейонсе, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді, директорка з технологій компанії OpenAI Міра Мураті, виконавча секретарка Конвенції про біологічне різноманіття ООН Елізабет Марума Мрема, та міністерка охорони довкілля Бразилії Маріна Сілва.

Нагадаємо, дружину начальника ГУР України Кирила Буданова отруїли. Про це повідомляє "Бабель", посилаючись на джерела в розвідці.