Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив свою підтримку польським перевізникам, які виступають за скасування "транспортного безвізу" через блокування кордону.

Про це повідомляє видання PAP.

Моравецький зауважив, що попередня система дозволів на вантажні перевезення, яка існувала до літа 2022 року, відзначалася ефективністю, тому він рішуче підтримує її відновлення.

Він підкреслив важливість того, щоб міністр інфраструктури отримав відповідні директиви під час Ради міністрів ЄС з питань інфраструктури, з метою повернення до попередньої системи.

Наша делегація в Києві домовилася про певні зміни, які можуть призвести до того, що пустять порожні вантажівки, які повертаються через кордон, що хоча б певною мірою зменшить затори та протести, - розказав Моравецький.

Він підкреслив, що уряд Польщі розуміє багато аргументів протестувальників.

Нагадаємо, у відповідь на протест польських водіїв, українські водії почали проводити блокаду доріг в Польщі.