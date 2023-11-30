У Токмаку "прилетіло" по штабу окупантів [ Редагувати ]
У місті Токмак, що перебуває під окупацією на Запоріжжі, 28 листопада було зруйновано штаб російських окупантів під час проведення ними наради. У результаті цієї атаки було усунено щонайменше 14 ворожих військових, включаючи офіцерів.
Цю інформацію розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону 30 листопада. Він зауважив, що протягом двох останніх днів у Токмаку відбувається "масштабна ліквідація ворожих сил".
Вже відомо, що відбулося 28 листопада. У ворога було знищено цілий штаб. А точніше під час наради, яка проводилася в штабі, там стався вибух і - щонайменше 14 загиблих, серед яких велика кількість офіцерів, - розповів мер Мелітополя.
Він вказав, що військовий штаб противника був розташований на території дитячого садка, оскільки російські силовики зазвичай використовують цивільні об'єкти для своїх баз. Крім того, інциденти з вибухами на території Токмака та його околицях тривали і 29 листопада.
Саме там, де розміщується ворог, і саме там, де він концентрує військову техніку та особовий склад. Тож на Запорізькому напрямку ліквідація ворога продовжується, - сказав Федоров.
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