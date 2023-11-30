У місті Токмак, що перебуває під окупацією на Запоріжжі, 28 листопада було зруйновано штаб російських окупантів під час проведення ними наради. У результаті цієї атаки було усунено щонайменше 14 ворожих військових, включаючи офіцерів.

Цю інформацію розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону 30 листопада. Він зауважив, що протягом двох останніх днів у Токмаку відбувається "масштабна ліквідація ворожих сил".

Вже відомо, що відбулося 28 листопада. У ворога було знищено цілий штаб. А точніше під час наради, яка проводилася в штабі, там стався вибух і - щонайменше 14 загиблих, серед яких велика кількість офіцерів, - розповів мер Мелітополя.

Він вказав, що військовий штаб противника був розташований на території дитячого садка, оскільки російські силовики зазвичай використовують цивільні об'єкти для своїх баз. Крім того, інциденти з вибухами на території Токмака та його околицях тривали і 29 листопада.