Нідерланди оголосили про свої плани надати Україні додаткову допомогу у розмірі 2,5 млрд євро для підтримки у війні з росією у наступному році.

Про це повідомила міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Бруїнс Слот, пише Anadolu.

Нідерланди продовжать надавати Україні підтримку, скільки буде потрібно і як буде потрібно, - заявила вона на 30-му засіданні Ради міністрів (ОБСЄ) у столиці Північної Македонії Скоп'є.

Міністр сказала, що Нідерланди "раді оголосити, що ми підтримаємо Україну додатковим пакетом допомоги в розмірі 2,5 мільярда євро на 2024 рік".

Це визначено після заяви міністра оборони Нідерландів, що військова допомога сприятиме задоволенню потреб України в боєприпасах і підтримці вже поставлених платформ і систем.

Нагадаємо, у наступному році українські біженці, які отримують фінансову допомогу в Чехії, можуть очікувати збільшення компенсації на оплату житла.