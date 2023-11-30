Нідерланди нададуть додаткову допомогу Україні на 2,7 млрд євро [ Редагувати ]
Нідерланди оголосили про свої плани надати Україні додаткову допомогу у розмірі 2,5 млрд євро для підтримки у війні з росією у наступному році.
Про це повідомила міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Бруїнс Слот, пише Anadolu.
Нідерланди продовжать надавати Україні підтримку, скільки буде потрібно і як буде потрібно, - заявила вона на 30-му засіданні Ради міністрів (ОБСЄ) у столиці Північної Македонії Скоп'є.
Міністр сказала, що Нідерланди "раді оголосити, що ми підтримаємо Україну додатковим пакетом допомоги в розмірі 2,5 мільярда євро на 2024 рік".
Це визначено після заяви міністра оборони Нідерландів, що військова допомога сприятиме задоволенню потреб України в боєприпасах і підтримці вже поставлених платформ і систем.
Нагадаємо, у наступному році українські біженці, які отримують фінансову допомогу в Чехії, можуть очікувати збільшення компенсації на оплату житла.
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