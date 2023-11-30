ХАМАС взяв на себе відповідальність за теракт у Єрусалимі [ Редагувати ]
ХАМАС взяв на себе відповідальність за ранковий теракт у столиці Ізраїлю, при якому троє ізраїльтян загинули, а шестеро отримали поранення.
Про це повідомляє The Times of Israel, посилаючись на заяву ХАМАС.
У своїй заяві терористична група вітає дії братів Мурада та Ібрагіма Немерів, яких називає "мучениками, які ведуть джихад". ХАМАС стверджує, що напад є відповіддю на війну Ізраїлю проти групи в Секторі Гази та на вбивство двох дітей в Дженіні на березі річки Йордан.
Терористичне угрупування закликає до "ескалації опору" і заявляє, що "герої нашого народу мобілізуються, щоб помститися за кров мучеників".
За інформацією The Times of Israel, у результаті теракту у Єрусалимі загинули троє ізраїльтян, зокрема Лівія Дікман (24 роки), суддя рабинського суду Ашдоду Елімелех Вассерман (73 роки) і Ханна Іферган (близько 60 років).
по темі
У четвер вранці, 30 листопада, терористи розстріляли людей на зупинці під час в'їзду до Єрусалиму - є поранені та вбиті
Ізраїль та ХАМАС домовилися про продовження режиму перемир'я для обміну полоненими
В Армії оборони Ізраїлю підтвердили передачу Червоному Хресту ще дванадцятьох звільнених заручників бойовиками ХАМАС
Ізраїль та ХАМАС, за посередництва Катару, уклали угоду про подовження тимчасового припинення вогню ще на два дні
Найбагатша людина Ілон Маск прилетів до Ізраїлю. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу особисто супроводжує його до кібуцу Кфар-Аза на кордоні з Сектором Гази, щоб показали наслідки атаки бойовиків ХАМАСу 7 листопада
Військове крило ХАМАСу (бригади Ізадіна аль-Кассама) заявило про ліквідацією ізраїльською армією своїх чотирьох командирів у Секторі Гази. Серед них командир Північної бригади Ахмад аль-Гандур. Про це повідомив телеканал "Аль-Арабія" з посиланням на заяву ХАМАСу