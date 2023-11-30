ХАМАС взяв на себе відповідальність за ранковий теракт у столиці Ізраїлю, при якому троє ізраїльтян загинули, а шестеро отримали поранення.

Про це повідомляє The Times of Israel, посилаючись на заяву ХАМАС.

У своїй заяві терористична група вітає дії братів Мурада та Ібрагіма Немерів, яких називає "мучениками, які ведуть джихад". ХАМАС стверджує, що напад є відповіддю на війну Ізраїлю проти групи в Секторі Гази та на вбивство двох дітей в Дженіні на березі річки Йордан.

Терористичне угрупування закликає до "ескалації опору" і заявляє, що "герої нашого народу мобілізуються, щоб помститися за кров мучеників".

За інформацією The Times of Israel, у результаті теракту у Єрусалимі загинули троє ізраїльтян, зокрема Лівія Дікман (24 роки), суддя рабинського суду Ашдоду Елімелех Вассерман (73 роки) і Ханна Іферган (близько 60 років).