У росії оголосили "екстремістським" та заборонили "рух ЛГБТ" [ Редагувати ]
Верховний суд рф задовольнив позов Мін'юсту про заборону та визнання "екстремістською організацією" "міжнародного руху ЛГБТ".
Засідання 30 листопада проходило у закритому режимі, до зали суду допустили лише представників Мін'юсту. Журналістів покликали лише на оголошення рішення.
Мін'юст рф подав позов про заборону "міжнародного громадського руху ЛГБТ" у росії 17 листопада. Відомство не уточнило, що саме воно вважає рухом, хто в ньому полягає і як воно влаштоване.
Тепер на росіян зможуть порушувати кримінальні справи за будь-яку демонстрацію ЛГБТ-символіки і навіть дані про їхню приналежність до спільноти.
Фактично російська держава 30 листопада заборонила представникам секс-меншин навіть говорити публічно про свої стосунки та належність до ЛГБТ. За це може настати кримінальна відповідальність. При цьому критерії участі в "руху" засекречені, що під цим розумітиметься насправді - невідомо.
У загальному доступі немає критеріїв, за якими символіку чи організацію можна віднести до пов'язаних із "ЛГБТ-рухом" - оцінка кожного випадку демонстрації символіки чи участі в ініціативі проводитиметься на розсуд силовиків.
Заборона "руху ЛГБТ" призведе до посилення ненависті та цькування щодо спільноти секс-меншин та спричинить переслідування ЛГБТК-персон просто за сам факт їхнього існування.
Нагадаємо, в Іраку заборонили слова "гомосексуальність" та "гендер".
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