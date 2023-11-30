Майже одночасно близько опівночі російські бойовики вдарили по трьох населених пунктах Донеччини.

Понад сотня бойових зіткнень по всій лінії фронту. За минулу добу ворог запустив 11 ракет та наніс 28 авіаційних ударів. Найбільше спроб штурмів українських позицій на Лиманському напрямку. Там понад 24 атаки росіян. Складна ситуація і неподалік Авдіївки - ворог не полишає спроб оточити місто, атакує по всіх флангах.

Крім того, росіяни продовжують ракетний терор. Вдарили 6 ракетами С-300 по Покровському районі Донеччини. Щонайменше, десять постраждалих. З них - четверо дітей. Більше про ще одну воєнну добу на українському Донбасі в нашому огляді.

Майже одночасно близько опівночі російські бойовики вдарили по трьох населених пунктах Донеччини. Мішенню загарбників була цивільна інфраструктура. Так, у Новогродівці влучили у багатоповерхівку. Зруйнували під'їзд.

- У меня стекла вылетели, в этом доме все нормально. - А в соседнем доме кто-то пострадал, не знаете? - В соседнем - мальчик пострадал какой-то, и мужчину вытянули. Переселенцы с Авдеевки жили на втором этаже.

Загалом з-під завалів рятувальники витягли 6 людей. З них - 2 загиблих та 4 поранених, серед них 13-річний хлопчик та троє жінок. Пошуково-рятувальна операція триває.

У Покровську загарбники вдарили по приватному сектору. Під завалами опинилася родина з двома дітьми. Парамедик допоміг вибратися з-під уламків чоловіку, у якого на руках було закривавлене немовля. Дитину та батька доправили до лікарні.

Згодом з-під завалів дістали матір немовляти та старшого сина. Жінці перебило обидві ноги.

- Ми лежали вже всі в кроваті. Спали. Чуємо, гухнуло щось. Я до сина дзвоню - він не відповідає. Давай на вулицю виходить. Кричу: ви живі? "Та живі, - каже, - поки живі". В лікарні всі.

Без жертв минувся обстріл Мирнограду. Там ракета влучила у відділ поліції.

Руслан Осипенко, керівник ГУНП в Донецькій області:

Особовий склад на цей час перебував в укритті, не постраждав. Загалом постраждало, за нашою інформацією, 15 осіб, з яких - 5 дітей.

Також під вогнем ракет комплексу С-300 була Костянтинівка. Тут зруйнована промислова інфраструктура. По Торецьку окупанти вдарили авіабомбою ФАБ-250. Пошкоджено навчальний заклад.

А так нині виглядає Часів Яр, який щодня окупанти обстрілюють артилерією та FPV-дронами. Поруч із містом тривають бої. Загарбники намагаються наблизитися до нього з боку Бахмута.

Андрій Бабичев, військовослужбовець Збройних сил України:

Ворог хоче цю висоту взяти, але він розуміє, що це для нього нереально, тому він хаотично обстрілює домівки, в яких живуть люди. Там залишились бабусі, дідусі, які не хочуть виїжджати, але вони гатять туди постійно.

Злива артилерійських снарядів щодня накриває Авдіївку та околиці.

У полях та лісосмугах окупанти фіксують власні втрати. Проте не відмовляються від безглуздих штурмів. Дорогою до позицій загарбник фільмує колону випаленої техніки та "двохсотих", що гниють просто неба.

Андрій Ковальов, речник Генштабу Збройних сил України:

Безуспішними були наступальні дії противника неподалік Степового, Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Тоненького, Сєверного, Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили 22 атаки.

На Луганщині під обстрілами деокуповані села. Загарбники все ще намагаються продавити Сили оборони у Серебрянському лісі та на півночі області.

Артем Лисогор, голова Луганської ОВА: