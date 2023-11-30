Гранти для ветеранів: як отримати кошти для бізнесу [ Редагувати ]
Як ветерану знайти себе в мирному житті вже після війни? Один із варіантів - починати власну справу. Стати бізнесменом або розширити вже існуючий бізнес демобілізованим захисникам допомагають різноманітні фонди, в тому числі Український фонд ветеранів. Там можна отримати гранти на суму до 3 млн грн.
Як впоратися із написанням грантової заявки? Скільки потрібно часу на бюрократичні процедури? Інструкцію для ветерана-бізнесмена підготувала Світлана Шекера.
Ветеранка пані Ольга - майстер патріотичного тату.
Жінка пішла на війну ще 2014.
Ольга Копаньова-Кульчицька, ветеранка:
Після Іловайських подій я зібралася, залишила двох дітей своїй мамі й поїхала. Так попала в батальйон "Донбас" Національної гвардії. Спочатку я була стрілком-санітаром в Національній гвардії, потім була в мене контузія дуже важка, і з Нацгвардії я перевелась до Збройних сил, тоді вже посадили мене в штабі діловодом.
Цього літа Ольга демобілізувалася й почала шукати себе в мирному житті. Каже, це непросто. Допомогла волонтерка, яка запропонувала навчитися на тату-майстра.
Такі ж, як і Ольга, зібралися в цьому залі. Усі - ветерани, які хочуть або поновити свій бізнес, або розпочати власну справу з нуля. Ернест Лобанов, приміром, на початку великої війни пішов добровольцем. Демобілізувався місяць тому. Його бізнес вцілів.
Ернест Лобанов, ветеран-підприємець:
Я займався наварюванням і відновленням легких шин і легковантажних. Ми беремо зношені шини, наварюємо протектори, і вони виходять, як нові.
Тепер ветеран вивчає, як можна отримати гранти від ветеранського фонду, щоб розширити свою справу.
Ернест Лобанов, ветеран-підприємець:
Мені, щоб стартонути, робити ту продукцію, яку я робив до війни, то це десь пів мільйона. А якщо прямо повноцінно, і прямо взяти модернізацію, яка дуже колосально впливає на розширення асортименту і на якість, на виробництво і на рентабельність виробництва. Я збираюся подаватися по можливості на максимальну суму.
Село Романа Кабашного, поки він був на фронті, потрапило в окупацію.
Роман Кабашний, ветеран-фермер:
Я заснував з батьком своїм фермерське господарство ще після повернення з АТО, ще у 2015 році. На жаль, так сталося, що у 22-му році територія, де знаходиться фермерське господарство, була окупована, і частина техніки господарства була знищена, а частина - була розграбована окупантами.
Щоб засіяти поля навесні, чоловікові потрібна техніка.
Роман Кабашний, ветеран-фермер:
Дуже планую, і спілкуюся про те, що хочу, все-таки в мене знищений трактор - це основне, що є в господарстві, і хочу купити собі новий трактор.
Військові кажуть: серед тих, хто демобілізується зараз - багато людей з інвалідністю. Їм потрібна буде робота, і власний бізнес - це непоганий варіант.
Руслан Агібалов, голова спілки інвалідів АТО "Непереможні":
Звільняються зараз практично хлопці, які інваліди, чи чиї батьки-інваліди, які потребують допомоги.
В асоціації приватних роботодавців допомагають ветеранам правильно написати бізнес-плани та подати заявки на гранти. Кажуть, на розвиток своєї справи з фондів зараз можна отримати від 70 тисяч до 3 мільйонів гривень.
Олександр Чумак, президент Асоціації приватних роботодавців:
Нашими учасниками стали 48 ветеранів, вони прийшли навчання, 32 ветерани отримали або зараз отримують консультації, з них п'ятеро подавали заявки на грантове фінансування, всі п'ять отримали фінансування. У нас немає жодного випадку відмови ветеранам. Всі наші учасники отримали гранти.
В асоціації вже порахували, що здобувачами грантових коштів на Харківщині можуть стати приблизно тисяча ветеранів. Тож намагаються надати якомога більше інформації, щоб вони змогли розпочати власну справу.
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