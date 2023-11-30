"80% ворожої техніки пошкоджується чи знищується": командир 92 ОШБр розповів про бої під Бахмутом (відео) [ Редагувати ]
На Бахмутському напрямку росіяни штурмують Хромове, вони намагалися закріпитися по трасі, але артилерія їх дещо відкинула. Бої в тому районі тривають. Також загарбники спробували атакувати Кліщіївку. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 92 Окремої штурмової бригади імені Кошового Отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.
"Противник продовжує вчиняти ударно-штурмові дії на різних відтінках. Застосовує комбіновану живу силу - це і мобілізовані, і представники ПВК "Шторм Z", також фіксуються ті, хто входили до складу "Вагнера", а зараз підписали контракти з російськими окупаційними військами.
Відповідно, противник застосовує і змішану тактику ведення бойових дій. Відсилає свої штурмові групи для того, щоб виявити наші вогневі позиції, після чого активно обстрілює за рахунок вогневих засобів та артилерії, намагаючись знищити наші вогневі точки. Після чого повторює штурми живою силою.
На інших відтінках противник додатково залучає броньовану та легкоброньовану техніку. У результаті потужної об'єднаної роботи бригад, які тримають оборону на Бахмутському відтінку, і потужної роботи розвідки вдається зрозуміти заздалегідь.
І як наслідок ряд штурмових груп противника знищується на підступах до наших позицій. Легкоброньована, броньована техніка, яка заходитьу зону ураження наших артилерійських засобів, а також безпілотних ударних систем, вона 80% або пошкоджується або знищується", - розповів Юрій Федоренко.
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