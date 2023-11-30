У Бельгії вийшла друком книжка зі свідченнями українських біженців. Її написав місцевий письменник Алан Ванклостер. У збірці історії шістнадцяти українців, які після початку повномасштабного вторгнення росіян, знайшли прихисток у Бельгії.

З героями книжки на презентації в Брюсселі поспілкувалася Ірина Іванова.

Восьмирічна Аня гортає книжку бельгійського письменника "Відліт лелеки" про українських біженців. На одній зі світлин упізнає себе.

Ані не було ще й семи років, коли їй з мамою довелося втікати від війни з України. Дорогу до Бельгії дівчинка добре запамʼятала. Тепер має ще й книжку про це.

Аня, біженка з України:

Тут усі гарні, і не дуже гарні події, які були, коли я їхала у Бельгію. Це було захоплююче, та оцей момент був не дуже. Я дуже хотіла спати й була втомлена.

Довга і небезпечна мандрівка залишилась у памʼяті дівчинки захопливим спогадом завдяки мамі Аліні. Вона представила доньці їхні випробування як квест. Ідею про те, як уберегти дитячу психіку від травмування, Аліна запозичила з фільму Роберто Беніньї «Життя прекрасне», де головний герой Ґвідо у Другу світову потрапив з сином до концтабору. Нові реалії він представив дитині у вигляді гри, в яку малюк повірив і всі випробування сприймав жартома. Так і для маленької Ані виснажлива дорога, піший перехід через кордон уночі, холод, від якого її рятували, загорнувши у звичайну ковдру, перетворилися на завдання у квесті.

Аліна Березкіна біженка:

В кінці, я памʼятаю, як ми вже стомлені, я вся в сльозах, ми проходимо словацький кордон, а вона отримує від волонтерів "Кіндер" і кричить: Мама! Я отримала "Кіндер"! Я пройшла квест!

Про своє життя в Бельгії Аліна розповіла письменнику Алану Ванклостеру. Він давно пише про Україну, має друзів серед українців, а після початку вторгнення почав допомагати біженцям. Так, у нього виникла ідея зафіксувати їхні спогади та історії про життя на чужині - у книжці. Фактично, це задокументовані свідчення 16 українців, поєднані з історією особистого знайомства з автором.

Алан Ванклостер, бельгійський письменник:

Звісно, я написав цю книжку для бельгійських читачів, але також і для того, щоб дати біженцям голос і передати їм їхню історію, бо через 20-30 років вона, записана у книжці, буде дуже важливою для них, їхніх дітей та онуків».

Історії у книжці різняться. Серед них є спогади про життя в окупації, про втечу від смерті в останню мить, про складнощі з переїздом, пошук даху над головою, розлуку з рідними, втрату соціального статусу, відсутність підтримки та адаптацію. Дехто з героїв уже повернувся в Україну.

Алан Ванклостер бельгійський письменник

У мене дуже змішані відчуття. Насправді в мене не мало б бути приводу написати цю книжку. Війни не мало бути. З іншого боку, я щасливий, що можу дати біженцям цю книжку, але про щастя складно говорити під час війни. Для мене - це теж дуже особиста збірка, дуже емоційна. Це вже десята моя книжка, яка вийшла друком. Але вперше у книжці є і моя особиста історія.

Ілюстраторкою стала українська біженка Ольга. Малювання завжди було її хобі, а в еміграції допомагає долати складні емоції. Одна з робіт - про надію: машина з увімкненими фарами вибирається з темного лісу. Алану робота Ольги сподобалась.

Ольга Литвиненко, біженка, ілюстраторка книжки:

Моя картина називається "Подорож до світла". Тому що, ви знаєте, багато художників, коли розпочалася війна, почали малювати саме війну і так далі, але я хочу, як художник, можливо, це дуже голосно сказано, але я хочу дарувати людям якийсь позитив своїми картинами, світло, якусь доброту.

Алан вніс до збірки вірш про війну української письменниці Тетяни Федоренко, теж нині біженки. Ще до еміграції у Києві вона написала свою першу прозову книжку про життя експата в Україні. Тепер жінка, разом з двома дітьми, сама опинилась в подібних умовах у Бельгії.

Тетяна Федоренко, біженка, письменниця:

Це така іронія долі, що я написала про експата і про експатів в цілому, які, як олені на крижині, яких відірвало від берега, і їх несе в океан. І тепер мене несе в океан на цій крижині, і я не знаю, де буде прихисток, і чим це все закінчиться. В душі, звичайно, я б хотіла повернутися, мої діти мріють повернутися, мої діти мріють жити в Україні.

На презентації звучали вірші Алана про війну - в українському перекладі. І пісні, написані на основі поезії автора, у виконанні його подруги й біженки з України Олени. Книжка вийшла нідерландською мовою і доступна в усіх онлайн-крамницях Бельгії. Автор мріє про переклад на інші мови й продовжує допомагати волонтерам, які збирають кошти для військової лікарні та солдатам на передовій в Україні.