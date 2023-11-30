На Куп’янському напрямку в Харківській області ворог проводить штурмові дії біля Синьківки та Петропавлівки. Успіху не мав, Сили оборони України відбивають всі атаки противника. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів очільник Куп'янської РВА Андрій Канашевич.

"Ворог продовжує свої штурмові дії на лінії населених пунктів Синьківка та Пертопавлівка. Навіть сьогодні, перебуваючи на лівому березі річки Оскіл в районі населеного пункту Курилівка, поки я там був впродовж 3-4 годин, відчувались постійні обстріли саме з боку Синьківки та Петропавлівки. Це йшло безперестарнно, відчувалось, що це йде важка зброя, і обстріл достатньо інтенсивний.

В цілому можна сказати, що ситуація по району, особливо на лінії зіткнення, вона залишається без змін, ворог не полишає своїх надій вийти на нові рубежі, але хлопці наші тримаються, наразі лінія бойового зіткнення без змін, і всі атаки, які були здійснені ворогом протягом цієї доби, вони були відбиті.

Прямо зараз надходить інформація, що ворог застосовує керовані авіабомби у напрямку населених пунктів Куп’янського району. Це та ситуація, яку ми спостерігаємо останній місяць...

Наразі наша задача максимально забезпечити тих людей, які залишаються у Куп'янську та інших громадах, забезпечити тим мінімумом, який ми можемо надати. Це електропостачання, це газопостачання, і постачання води. Станом на сьогодні здебільшого і Куп'янськ ,і Ківшарівка, і Куп'янськ-Вузловий, інші населені пункти Кирілівської громади, Кіндрашівської громади забезпечені цим. Безумовно, воно постійно страждають і нам доводиться ремонтувати, але намагаємось підтримувати функціонуванння цієї системи", - розповів Андрій Канашевич.