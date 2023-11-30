Харківські енергетики працюють усе ближче до кордону з рф. Днями до мережі під'єднали абонентів села Дубівка. Світло там зникло ще на початку березня минулого року. Від населеного пункту до російського кордону менш як десять кілометрів.

Та, попри це, люди повертаються додому. І світло - найголовніша їхня потреба. У яких умовах працюють енергетики? Скільки часу потрібно, аби повернути електрику в оселі? Відповіді - у наступному сюжеті.

Будинок пані Ніни - на самісінькому краю села. Паркан, дах, вікна - усе понівечене через обстріли.

Перші дні великої війни, розповідає пані Ніна, були, наче страшний сон. Жінка пригадує, як почула перший вибух.

Ніна Дрига, жителька села Дубівка:

У мене дві худобинки було, йшла саме корів доїти, перелякалася до такого ступеня, що я не знаю. До внука забігла, кричу, бігом вставай, що воно таке, я не пойму що. А він такий схватився і каже: бабунь, це війна.

Кілька місяців пенсіонерка із рідними ще залишалася вдома, але після чергового потужного обстрілу - торік на початку травня, виїхали. Додому повернулися після того, як українські воїни визволили Дубівку. Будинок, хоч і побитий, трохи підлатали, привели до ладу двір, засипали вирва від ворожих снарядів. Та найважче, каже пані Ніна, було без електрики.

Ніна Дрига, жителька села Дубівка:

Літом так багато не навариш, бо воно пропадає. А так би в холодильник поставив...

Потужностей генератора вистачало хіба підзарядити телефони та накачати води зі свердловин, розповідає сусід пані Надії - Сергій.

Сергій, житель села Дубівка:

Холодильник не робить на генераторі, 2 кВт генератор, як він може, так і робить.

З острахом селяни міркували, як зимуватимуть без світла. Проте бригади енергетиків на вулицях Дубівки дали надію! Хоч роботи - чимало, адже високовольтна лінія практично зруйнована.

Євген Зубенко, майстер Дергачівського РЕМ:

По високовольтній лінії дуже масово замінована лінія була, дуже багато вибухових пристроїв. По лініях низьковольтним 0,4 тут майже нічого не було, майже чисто було… Трошки попрацювали сапери.

Працюючи у селах біля кордону з рашистами, енергетики ризикують.

Майстер Євген розповідає, як автівка, у якій їхали відновлювати електропостачання після чергового обстрілу, наскочила на протитанкову міну.

Те, що залишилося від автівки, витягають автовежею.

Євген, разом з братом-близнюком Григорієм, був у складі ремонтної бригади, обидва зазнали важких поранень. Та після тривалого лікування вже повернулися до роботи.

Євген Зубенко, майстер Дергачівського РЕМ:

Чуємо вибухи, чуємо виходи - це для нас звично, працюємо, не зупиняємося.

Зараз до небезпеки, що стала вже звичною, додалися ще й несприятливі погодні умови. Втім, ще кілька днів, і село буде з електрикою.

Євген Зубенко, майстер Дергачівського РЕМ:

По високовольтній лінії працював підрядник, замінили близько 60 опор та близько 20 км дротів. По лініях 0,4 кВт замінили близько 20 низьковольтних опор. Також відремонтували вже майже 3 підстанції.

До війни у Дубівці постійно мешкало з півтисячі людей, зараз - 130. Та чимало селян часто навідуються нагодувати домашніх тварин, доглянути оселі. Люди кажуть: повернуться додому, щойно село буде зі світлом.