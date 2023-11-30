Як завозити гуманітарну допомогу з 1 грудня: у Мінсоцполітики розповіли подробиці (відео) [ Редагувати ]
З 1 грудня запрацює нова система ввезення гуманітарної допомоги в Україну. Для цього запроваджується єдина автоматизована система реєстрації гумдопомоги. Стара паперова система діятиме до 1 квітня 2024 року. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів заступник міністра соціальної політики Назар Танасишин.
"Йдеться про цифрову автоматизовану платформу реєстрації гуманітарної допомоги. Це веб-платформа, цифровий інструмент за допомогою якого можна буде сформувати декларацію, подати декларацію на Митницю та сформувати звітність про розподіл гуманітарної допомоги. Це власне основне нововведення.
Проте слід наголосити, що до 1 квітня 2024 року зберігається спосіб подання паперової форми декларації. Поряд із впровадженням електронної системи і з використанням системи. Тобто той, хто завозить гуманітарну допомогу, до квітня 2024 року може обирати - подавати паперову форму, так як він робить зараз, або подавати декларація за допомогою електронної системи, яка буде від завтра функціонувати".
Для волонтерів, які завозять вантажі саме для військових , жодних змін не передбачено, запевнив чиновник.
"Ніяких змін не передбачено, окрім того, що спрощено, наприклад, гарантійні листи, які раніше вимагались для певної категорії товарів - скасовано", - заявив Назар Танасишин. І оприлюднив алгоритм, що потрібно, щоб завезти гуманітарний вантаж до України.
"Представник цієї організації заходить на веб-платформу за допомогою електронного цифрового підпису, реєструється на цій платформі, далі формує перелік товарів, які будуть ввозитись, як гуманітарні допомога, з цього переліку формується декларація, яка летить на митницю, і той, хто заповнював цю декларацію, за допомогою системи, отримає унікальний код. Цей код називається митнику при перетині кордону. Все! Далі тільки про звітування.
Звіт, який передбачений законодавством, формується із декларації. У звіті вказується основні показники, кількість осіб, кому роздана гуманітарна допомога і на якій території. І на цьому все завершується, - розповів заступник міністра соціальної політики.
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