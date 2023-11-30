Після поранення вдалось відновитись завдяки Зевсу: історія бійця [ Редагувати ]
Він записався добровольцем у перші ж дні російського повномасштабного вторгнення. У травні, у складі Мукачівського прикордонного загону, Михайло Худа опинився на Донеччині. Там був важко поранений: отримав контузію та майже втратив зір. Воїну вдалось частково відновитися. Все завдяки Зевсу, собаці - персональному реабілітологу. Про шлях ветерана розкаже Євген Соломін.
Михайло та Зевс збираються на прогулянку.
Собака у Михайла - кілька місяців. Син подарував Зевса, коли чоловік повернувся з госпіталя після важкого поранення.
- Сидіти! Сиди! - Терапія з собакою виходить? - Виходить! Він заспокоює мене. Я навіть не уявляю, як би тепер я без нього був.
У 2014-му, коли росіяни почали війну на Донбасі, Михайло самотужки виховував сина. Тепер хлопець виріс і одружився, тож чоловік у лютому 2022 пішов до війська. Від матері це приховав.
Михайло Худа, військовослужбовець Державної прикордонної служби України:
Те, що я на фронті був, мама дізналась практично, коли я з фронту приїхав. Зараз подивиться і дізнається! Ви це виріжте! Вона старенька. Але здогадувалась.
Після навчання та злагодження Михайло охороняв кордон з Білоруссю, а потім потрапив у пекло війни.
Лиман, Нововодяне, Донецький напрямок. Там тихо не було ніколи. Зведений загін прикордонників у складі Сил оборони стримував окупантів.
Михайло в цивільному житті був хіміком - працював на хімічних підприємствах Франківщини. На війни вперше побачив хімічну зброю в дії. Окупанти накривали наші позиції фосфором.
Михайло Худа, військовослужбовець Державної прикордонної служби України:
Дуже небезпечна штука. Вона випалює все живе і неживе також. Якщо попадає на тіло, його хіба ножем зрізати. Інакше не спасешся.
На цьому напрямку фронту бійцям частково допомагала і природа. Болотиста місцевість не давала ворогу масово застосовувати важку техніку.
Під час одного з боїв, наші позиції окупанти засікли з дронів. Прикордонників почали накривати мінами. Дивом усі бійці вціліли в тій м'ясорубці.
Після того бою у Михайла почала боліти голова та гіршати зір. Але бойові позиції не покинув. Так і продовжував воювати аж до ротації. Дорогою додому почав втрачати свідомість. У шпиталі виявили важку контузію, яка спричинила падіння зору до 14 процентів від ста. Лікарі частково відновили зір.
Михайло Худа, військовослужбовець Державної прикордонної служби України:
У мене голова загалом не перестає боліти. У мене болить постійно. Але є такі болі, від яких очі вилазять, і таблетки не допомагають.
Проте боєць і далі в строю. Після шпиталю повернувся на службу. Не сам. З чотирилапим другом.
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