Створення та облаштування готелю обійшлося у понад мільйон гривень - 700 тисяч гривень гранту плюс 300 тисяч власних.

А як щодо соціалізації ветеранів? Що робити після фронту? Одна з можливостей - відкриття бізнесу. В Україні триває реалізація державної програми допомоги ветеранам війни у створенні власної справи.

Як її розпочати, на яку допомогу держави розраховувати? І як пройти всі бюрократичні процедури? Про все детально розкажемо на прикладі історії Олега Касьяна. Чоловік готує відкриття власного капсульного готелю. Історія його бізнесу - далі.

Олег Касьян демонструє капсули, в яких відпочиватимуть гості.

Олег Касьян, готельєр:

Є перший поверх, і другий. На другий спокійно підіймаємося. Що ми тут маємо? Тут маємо телевізор. У кожній капсулі є телевізор. Змінюються режими світла, є режим для читання, а також вентиляція, рекуперація повітря.

Цю ідею Олег плекав кілька років.

Олег Касьян, готельєр:

Я давно бачив такого формату готелі в Японії та Китаї. Загорівся ідеєю, коли побував у такому готелі в Києві, на Майдані.

Допоміг організувати такий бізнес державний грант для ветеранів. Чоловік у 2014-15 роках брав участь в АТО. Після повернення з фронту йому було важко адаптуватися.

Олег Касьян, готельєр:

Посттравматичний синдром був. Я відчував, що погану сплю, роздратований, знервований… Я відчував, що я, як робоча одиниця, зі мною некомфортно працювати, особливо, якщо я у когось у підлеглих. З 2017 року я займаюся бізнесом.

Створення та облаштування готелю обійшлося у понад мільйон гривень - 700 тисяч гривень гранту плюс 300 тисяч власних, та ще доклали партнери. Капсули замовляли у Китаї, а потім майже пів року збирали, наче конструктор. Олег тестує майбутній сервіс на собі.

Олег Касьян, готельєр:

Я восьмий місяць працює без вихідних. Але я зберігаю максимальну продуктивність завдяки сну у капсулах. Я не заморочуюсь, де і що приготувати, тому що в мене ресторан. Все, що треба, я замовив - мені приготували. Такий же сервіс я хочу дати своїм гостям. В нас буде окреме меню звичайних домашніх страв, які людина зможе попросити приготувати за адекватними цінами.

У Запоріжжі це перший бюджетний готель такого формату та четвертий в Україні.

Капсульний готель нагадує хостел, але кожен гість тут може усамітнитися.

Олег Касьян, готельєр:

Тут 16 капсул у цій кімнаті. Якби це були ліжка, то якість сну та усамітнення були б набагато гірші. Ти бачиш сторонніх людей, і таке інше. Основна концепція у тому, що в людей є потреба на фоні загальних подій, у наш нелегкий час, усамітнитися, побути в тиші, наодинці з собою, помедитувати.

Ніч у капсулі коштуватиме на рівні звичайного койкомісця у хостелі. На майбутнє Олег планує розробити спеціальну пропозицію для закоханих.

Олег Касьян, готельєр:

Я хочу створити такий продукт, як романтична вечеря у ресторані й ночівля. Я думаю, якщо з близькою людиною просто поспати одну ніч у замкненному просторі - це дасть ефект довіри один до одного.

Капсульний готель розташований на мінус першому поверсі, тобто гості більш захищені, оскільки відпочиватимуть в укритті.