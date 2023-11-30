Власники Forbes Росія Магомед Мусаєв та Forbes Україна Артур Гранц зустрічались за лічені дні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомив політолог Олексій Голобуцький на своїй сторінці в Фейсбуці.

З того часу редакція українського Форбс тотально ігнорує роботу своїх "колег" з Росії, що може свідчити про узгодженість дій керівництва українського і російського Форбс.

"Український Форбс не робив ніяких заяв щодо збереження роботи російської редакції. Причому співробітники українського видання намагались підняти тему неприйнятності роботи офісу Forbes в РФ після початку великої війни, але головний редактор Борис Давиденко подібні розмови одразу закривав", - стверджує Голобуцький, посилаючись на наявну в нього переписку із внутрішнього Slack Forbes.

Політолог стверджує, що білоруському бізнесмену Артуру Гранцу, якого журналісти звинувачували в організації схем з контрабанди сигарет через Duty Free, наразі належить 90% українського Форбс.

"Така схема майже одноосібного володіння аж ніяк не сприяла розвитку чесної і прозорої журналістики", - пише Голобуцький, згадуючи кількох відомих друзів і партнерів Гранца, про яких на українському Forbes виходили компліментарні матеріали.

Помірковану політику українського видання політолог пов’язує з намірами позбутись цього активу паном Гранцем, згадуючи того ж Магомеда Мусаєва, який двічі намагався придбати глобальний Forbes, використовуючи міжнародні інвестфонди та американських бізнесменів.

"Мусаєв, маючи на меті отримати контроль над усім виданням Forbes, подбав про те, щоб українська редакція не створювала небажані конфліктні ситуації всередині видання і не виносила дискусію назовні", - пише Голобуцький.

На щастя, обидва рази угоди були заблоковані американськими посадовцями через підозру в тісних зв’язках покупців з Кремлем.

Голобуцький згадує і бізнесмена Максима Кріппу, який нещодавно придбав редакції Главком та ТОВ "Комунікаційний Хаб "Економіка" (до складу якого входить Delo.ua), стверджуючи, що останнім часом багато видань в Україні отримують нових власників, які мають російський слід.

На Reddit з’явилось фото з зустрічі майбутніх (або вже колишніх) покупців Форбс, на якому є сам Остін Рассел, Магомед Мусаєв, Шив Кхемка, Тоні Робінс, кенійський мільярдер Джуліус Мвале та інші зацікавлені особи