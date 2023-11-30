Важкі бої на Бахмутському напрямку не вщухають. Росіяни намагаються постійно контратакувати й повернути втрачені восени позиції. Найбільш напружена ситуація зараз в районі села Кліщіївка.

Запеклі сутички там ідуть буквально за кожен метр української землі. Тут справжнє пекло - кажуть бійці. Під вогнем та між ворожими штурмами вивозять поранених та загиблих спеціальні евакуаційні групи. Один день поряд із ними провів наш Станіслав Кухарчук. Під час зйомок він сам опинився під обстрілом. Втім, йому пощастило зняти ексклюзивний матеріал.

Ось так, долаючи багнюку та численні вирви екіпаж машини "Ахіллеса" їде в бік Кліщіївки… Туди терміново потрібно підвезти боєкомплект артилеристам та мінометникам 93 бригади "Холодний Яр". Росіяни вогнем дістають до цієї дороги, тому на точках вивантаження бійці довго не затримуються.

Чим ближче до Кліщіївки, тим небезпечнішою стає дорога. Там, де не дістають артилерією, росіяни працюють ФПВ -дронами. Вивантаження на позиціях мінометників теж максимально швидке, назад в тил хлопцям потрібно ще відвезти важкопораненого. Двоє його побратимів загинули, а він ще подавав ознаки життя, яке ще є шанс врятувати.

Та нажаль довезти бійця живим, "Ахіллесу" не вдалось … Важкої дороги воїн не витримав.

Посадки навколо Кліщіївки - суцільне пекло. Звуки вибухів та пострілів не змовкають ні на секунду. Та найбільшу небезпеку таять у собі ворожі дрони, їх у небі безліч.

Роман - військовослужбовець 93 ОМБр "Холодний Яр":

Тут не поймеш, бо тут і наші, і ворожі дрони літають. Чітко розумієш, коли "Орлан" літає, у нього такий звук, як скутер без глушника, то тоді зразу передаємо і ховаємось в нори.

Росіяни, як і наші хлопці, бачать всі пересування. На маленькі групи людей ворог майже не реагує - пріоритетна ціль автомобілі та техніка. Група Дмитра повертається зі спостережних постів, хлопці на собі переносили боєкомплект та їжу - так безпечніше, аніж машиною.

Дмитро - військовослужбовець 93 ОМБр "Холодний Яр":

Ми провідники. Їсти пацанам на позиції носимо, виводимо, заводимо, водичка... От по таких дорогах... Як мороз - то трохи легше, а зараз болото...

Так само на своїх двох хлопці виносять поранених і загиблих… Евакуаційна машина на передову під'їхати просто не може.

Роман хоч і командир мінометного розрахунку, але залишити своїх на поталу щурам та лисицям не може. Двічі його розрахунок намагається вийти й забрати загиблих, та росіяни не дають цього зробити.

Друга спроба сходити за нашими загиблими, і знов невдача, тому що просунутись неможливо, хлопці відходять.

Третю спробу забрати загиблих обриває команда до бою. Росіяни знову пішли на штурм наших позицій і піхоті 93 бригади потрібна вогнева підтримка.

Відпрацювавши хлопці одразу ховаються в бліндаж - росіяни могли засікти звідки працює міномет і тоді втрат не уникнути. У невеличкій ямі з міцним перекриттям ми відсиджуємось під шурхіт мишей і звуки близьких вибухів. З гризунами на передовій справжня проблема.

Щурам та мишам є що їсти. Посадки під Кліщіївкою буквально завалені рештками російських солдатів. Влітку та восени їх вибивали звідси Збройні сили, аби оточити окупований Бахмут. Тепер в колишніх російських окопах тримати оборону доводиться нашим хлопцям - ворог перейшов до контратак.

От так, підбадьорюючи група евакуації виносить на своїх руках цього важкопораненого з нульових позицій. А це кількакілометровий шлях під обстрілами й по суцільному бездоріжжю. Коли до санітарної машини залишається менше кілометра нашу групу помічають, і тоді починається вогневе пекло.

Пораненого треба завантажити як найшвидше, адже побачивши гусеничну техніку росіяни ще більше скаженіють. В такі моменти - секунди перетворюються в години, коли поранений вже в середині броні, і тягач рушає, і всі зітхають з полегшенням, але зарано.

Евакуаційному тягачу вдалось вискочити в безпечну зону, лише дивом усі залишились неушкоджені. Щоправда, аби вийти з позицій нам довелось чекати у вирві до настання темряви … Ніч на передовій ховає переміщення, а значить є шанс вирватись.