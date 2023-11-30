В Україні запрацював офіційний портал "Залізне укриття", де зібрана інформація про всі об'єкти цивільного захисту. Наразі у фонді захисних споруд цивільного захисту налічується 60 560 укриттів. Цього року було приведено до ладу 4 443 об'єкти.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко.

"Станом на сьогодні ми можемо офіційно констатувати, що у нас є 60,5 тисяч споруд у фонді захисних споруд цивільного захисту. Ці 60,5 тисяч укриттів дозволяють укерити приблизно половину населення України. Ми постівйно отримуємо дані від ДСНС, одразу оновлюємо на нашому порталі "Залізне укриття".

Робота ведеться настільки активно, що сьогодні можна говорити про такі показники, як майже 2,8 тис. облаштованих укриттів тільки за останні два місяці цього року. Ми плануємо вийти на показник загалом по країні у 7,5 тисяч приведених до належного стану укриттів за 2023 рік...

У кожному регіоні є своя специфіка, ми розуміємо, що показники найменші можуть бути саме в тих регіонах. де ми маємо тимчасово окуповані території...

Хотів би відзначити роботу саме в Херсонській області, там роботи кипить, незважаючи на те, що там досить складна безпекова ситуація. Близько ста об'єктів буде приведено до належного стану за цей рік. Прифронтові області мають бути пріоритетом. Херсон, можна сказати, лідер у цьому питанні, оскільки там є модульні укриття", - розповів Тимур Ткаченко.