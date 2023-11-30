Замах на дружину начальника ГУР Кирила Буданова! Така новина цього тижня сколихнула українські й світові ЗМІ. Маріанна Буданова та ще кілька співробітників Головного управління розвідки опинилися у лікарні після отруєння важкими металами. Чи присутній тут російський слід та які деталі відомі - дізнавалася Ніна Коломієць.

Дружину керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, Маріанну отруїли важкими металами, вона жива і пройшла перший етап лікування. Таке повідомлення із посиланням на власні джерела опублікувало видання "Українська правда" у вівторок. Згодом представник ГУР Андрій Юсов підтвердив цю інформацію, але подробицями ділитися не став.

Валерій Кондратюк, начальник Головного управління розвідки Міноборони України (2015-2016 рр.), голова Служби зовнішньої розвідки України (2020-2021 рр.):

Факт отруєння підтверджений не тільки щодо пані Маріанни Буданової, а також щодо високопосадових співробітників, відповідальних за напрямки протидії російським спецслужбам і організації руху опору на території росії. Ті 2 речовини, які були виявлені в організмі пані Маріанни - миш'як і ртуть. Оця сама суміш миш'яку і ртуті застосовувалася і при отруєнні інших в минулому ворогів путіна.

В отруєнні Маріанни Буданової одразу стали шукати російський слід й ознаки полювання на голову української розвідки. Адже його дружина - після початку повномасштабного вторгнення - фактично переїхала до будівлі ГУР.

Моє щастя завжди зі мною. Моя дружина живе зі мною в кабінеті 24 на 7.

Валерій Кондратюк начальник Головного управління розвідки Міноборони України (2015-2016 рр.), голова Служби зовнішньої розвідки України (2020-2021 рр.):

Головною метою полювання всіх російських спецслужб, ціль номер 1 - це сам Кирило Буданов. Це також, я б сказав, особиста помста путіна за ту діяльність, яку він організував на території росії.

Сама Маріанна Буданова в одному з інтерв'ю підтверджувала: вона та її чоловік не раз переживали замахи на життя.

Маріанна Буданова в інтерв'ю для ELLE.UA (жовтень 2022 р.):

У моменти, коли тебе намагаються вбити, викрасти, підірвати авто чи вирізати двері у твоїй квартирі, ти вже починаєш думати не тільки про себе. У мене дуже вузьке коло спілкування не тому, що я якась не така, а тому, що піклуюся про близьких, які завжди будуть наражатися на небезпеку через спілкування зі мною.

Розслідує отруєння своїх співробітників нині безпосередньо Головне управління розвідки. Жодні інші правоохоронні органи поки що не оголошували про відкриття кримінальних проваджень.

Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник СБУ:

Є там підрозділ внутрішньої безпеки, але він обмежений правовими заходами. Вони не будуть мати правових наслідків. Це все робиться в рамках кримінального провадження. Є стала процедура. Управління внутрішньої безпеки може швидко, в аварійному режимі допитати - що це було, хто це привіз. А от допитувати людей офіційно в них таких повноважень немає. ГУР - це не слідчий орган.

Новину про отруєння дружини головного розвідника країни підхопили світові ЗМІ. Британська "Зе Гардіан" пише: отруєння дружини Маріанни Буданової свідчить про наявність у москви таємних агентів в Україні. Французька преса пише: "Ціллю росії стала дружина Буданова, бо до самого голови ГУР дістатися просто неможливо". Міжнародні журналісти-розслідувачі взялися докопатися до істини. А поки що - питань більше, ніж відповідей.