На Запоріжжі брати участь у програмі не можуть жителі тимчасово окупованих територій та населених пунктів, наближених до зони активних бойових дій.

Понад 12 тисяч домогосподарств зруйновані. Регулярні удари росіян по цивільній інфраструктурі тривають. Під шквальним вогнем противника Запоріжжя. Там, попри щоденні удари, люди як можуть відновлюють свої домівки. Отримати компенсацію за пошкоджене житло можна завдяки програмі "єВідновлення".

Які умови участі діють саме для жителів Запорізької області та скільки людей вже подали заявку на допомогу? Інна Гогой розкаже детально.

Вибиті шибки, потрощені стіни та зірвані покрівлі. На Запоріжжі за майже два роки великої війни пошкоджено або вщент знищено понад 12 тисяч домогосподарств. Більшість із них - це приватні будинки.

Будинок пані Ганни пошкодило вибуховою хвилею під час обстрілу Запоріжжя півтора року тому. Вибиті вікна, зруйнована частина покрівлі, знесені фронтони, на вцілілих стінах з'явилися тріщини. Жінка розповідає, як оговталась від пережитого, одразу заходилася наводити лад в оселі. Те, на що вистачило заощаджень, намагалась відремонтувати самотужки.

Ганна, жителька Запоріжжя:

Мабуть, тисяч 30 одразу. Покрівля, там всі такі тріщини, де позривало завіси, де повибивало вікна, де цеглу десь відтулило. Це дуже затратна сума, тому що я працюю на мінімальній ставці, в мене 2 дітей.

Ганна розповідає, найбільше пошкоджена частина будинку, в якій мешкає її брат. Зараз тут ремонт. Гроші на будматеріали родина отримала завдяки програмі "єВідновлення". Кошти вже витратили на вхідні двері, вікна та частину покрівлі.

Ганна, жителька Запоріжжя:

Інші кошти підуть на відновлення, на косметичний ремонт, тобто на те, що нам виділили: на гіпсокартон, на підлогу.

Компенсацію за пошкоджене житло отримала й родина Сергія. Чоловік розповідає, у цій квартирі мешкає його мама. Рік тому вибуховою хвилею тут потрощило усі шибки. Вибиті вікна доводилось закривати плівкою та ОСБ-плитами й навіть затуляти тканиною.

Сергій, житель Запоріжжя:

Після вибуху, виходить, всі вікна з рамами були просто вивалені всередину квартири, балкон в тому числі. І, в принципі, ось десь через кілька місяців ми подали через додаток "Дія", подали клопотання і буквально десь через місяць до нас приїхала комісія та зробили заміри.

А от кошти отримали минулого місяця. Нині власникам уже привезли нові пластикові вікна. Запоріжці, які отримали компенсацію за пошкоджене житло кажуть, гроші нараховують на окрему картку. Придбати за них будматеріали дозволено лише у магазинах та компаніях, які є учасниками державної програми. Заяву на допомогу можна подати через "Дію". Масштаби пошкоджень має зафіксувати спеціальна комісія.

Ганна, жителька Запоріжжя:

Повністю складали акт, в якому зазначали область, яка пошкоджена в метрах квадратних, що саме пошкоджено, якщо це вікно, то це вікно таке, такого-то розміру, що з ним трапилось, і досконально кожну причину вони оглядали.

Отримати компенсацію сподівається і пані Валентина. Її будинок було пошкоджено під час одного з останніх обстрілів Запоріжжя. Зірвану покрівлю комунальники відремонтували одразу. Вибиту шибку затулили ОСБ-плитою. Решта вікон повідходили від будинку.

Валентина, жителька Запоріжжя:

Вікна у нас зараз, ви бачите, приставили, запінили, і не відкрити їх не можу, нічого, вони там просто розбиті й приставлені, щоб ми просто сніг і дощ туди не попадав. Двері теж постраждали.

Максимальна сума компенсації, яку можна отримати для квартири становить - 350 тисяч, для приватного будинку - 500 тисяч. Відмовити заявнику можуть з декількох причин, пояснюють в обласному департаменті ЖКГ.

Віталій Литвиненко, директор Департаменту ЖКГ Запорізької обласної державної адміністрації:

Основна проблема - це відсутність підтвердженого права на власність на житловий будинок, а також відмовляється особам, що находяться під санкціями, які мають судимість.

Окрім цього, на Запоріжжі брати участь у програмі не можуть жителі тимчасово окупованих територій та населених пунктів, наближених до зони активних бойових дій. Наразі заявки на компенсацію подали майже тисяча людей. З них - понад 400 отримали схвальне рішення. Також в області вже почали розглядати заявки та виділяти гроші за знищене майно.

Віталій Литвиненко, директор департаменту ЖКГ та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації:

Власник житла, яке зруйноване, він самотужки підбирає варіанти житла, як на території нашої області, так і на території інших областей України, і після підтвердження з боку продавця згоди на продажу реєструються кошти. Протягом 5 діб повинні приймати рішення щодо бронювання, скажімо так, коштів.

По цій програмі гроші на купівлю нового житла затвердили дев'ятьом особам. В обласному департаменті ЖКГ кажуть, деякі запоріжці зволікають із подачею заявок. Є власники розбитих квартир та будинків, які переїхали у більш безпечні регіони, а дехто ще не наважився на відбудову рідної домівки.