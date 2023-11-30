У справі щодо побиття студентів на Майдані незалежності в Києві у ніч на 30 листопада 2013 року до кримінальної відповідальності притягнули більше 30 осіб, є 7 вироків відносно дев'яти осіб. У тому числі 6 осіб - засуджені до реальних термінів позбавлення волі.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів керівник департаменту Офісу генпрокурора з розслідування справ Євромайдану Олексій Донський.

"У нас встановлено широке коло учасників злочинів, які були вчинені у ніч на 30 листопада і на рівні організаторів цих злочинів, і на рівні осіб. які керували діями правоохоронців безпосередньо під час побиття студентів і на рівні виконавців. Наразі притягнуто до кримінальної відповідальності на ці злочини більше 30 осіб, є 7 вироків відносно дев'яти осіб. У тому числі 6 осіб - засуджені до реальних термінів позбавлення волі.

Однак я хочу звернути увагу: з оцих семи вироків 5 - лишен за останній рік. натомість велика кількість цих справ по 30 листопада тривалий час розглядаються в судах і не мають свого завершення. Наразі ще 19 справ по 30 листопада продовжуються розгляди в судах...

Кілька з цих справ зупинено у зв'язку з тим, що особи мобілізовані, приймають участь у бойових діях наразі...

Нами встановлені дані, які свідчать про те, що ця гібридна агресія в російській федерації розпочалася саме в жовтні-листопаді 2013 року. Тобто Майдан - це була відповідь на цю агресію з боку громадянського суспільства. Тільки форми були інші. А повноцінне вторгнення розпочалося в 2022 році, тоді як як певні дії розпочались у жовтні 2013 року.

Власне першим актом злочину проти українського суспільства, проти українських громадян стали саме події 30 листопада. Інша справа, що цей злочин і це доводиться констатувати, було вчинено руками українських правоохоронців , яким давали вказівку по вертикалі колишнє керівництво держави", - розповів Олексій Донський.