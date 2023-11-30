Коментувати неоднозначну публікацію у німецькому виданні "Білд" вимушені були посадовці ФРН та США. Журналіст стверджував, що Америка та Німеччина мають власний секретний план про підштовхування України до переговорів із росією та припинення війни. І в Берліні, і у Вашингтоні заявили: матеріал не відповідає дійсності.

І ще один коментар - від голови німецького парламенту - про те, що останнім часом дещо змінився фокус на війні в Україні. І про те, як саме зараз важлива згуртованість Заходу.

Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини:

Україна обрала мир, свободу та безпеку. Ми повинні зробити все, щоб підтримати їх на цьому шляху. Майбутнє України в і ЄС НАТО. Наразі увага до України зникає з поля зору громадськості - і це фатально. Атаки з боку росії на цивільну інфраструктуру зараз Ось чому ми всі маємо працювати над тим, щоб більше зміцнити зимову "захисну парасольку" для України.

Таку заяву головний дипломат Німеччини зробила у Брюсселі, де вперше в історії відбулося засідання Ради "Україна - НАТО" на рівні керівників МЗС.Новий формат співпраці з Альянсом, створений у липні цього року набирає обертів - це вже четверта зустріч. Нашу державу представляв очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Найважливіші заяви, які лунали - в матеріалі Ірини Іванової.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Україна ближча до НАТО, ніж будь-коли раніше. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг підтвердив намір і бажання блоку співпрацювати з Україною на рівних. Щоб швидше дійти до цієї мети, міністри закордонних справ блоку, за участі Дмитра Кулеби, схвалили структуру нещодавно створеної Ради "Україна-НАТО", затвердили план її роботи, так само як і адаптовану національну програму на 2024 рік, що готує нашу державу до вступу в Альянс.

Серед пріоритетів у реформуванні - боротьба з корупцією, посилення верховенства права, підтримка захисту прав людини та нацменшин. Генсек Альянсу сказав, що Україна вже має суттєвий прогрес у модернізації.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Я насправді вражений відданістю, з якою Україна підходить до проведення реформ, до модернізації суспільства під час повномасштабної війни. Ми бачимо, що українці впровадили законодавчі зміни, зробили конкретні кроки не тільки у боротьбі з тероризмом, і зараз Україна в процесі реформування оборонних закупівель у тісній координації з НАТО, і модернізує служби розвідки. І на зустрічі ми говорили про те, як можна використати Раду "Україна-НАТО", щоб забезпечити повне впровадження реформ.

НАТО перетворює свій комплексний пакет допомоги Україні на багаторічну програму підтримки, що сприятиме переходу нашого війська від радянської моделі до натівських стандартів, і повністю сумістить ЗСУ з силами Альянсу. Для підтримки української ППО в НАТО створили коаліцію з 20 країн, щоб захистити українців від можливих атак з боку росії взимку. За словами Столтенберга, ворог накопичив запас ракет для обстрілу нашої території. Хоча, за словами генсека, росія стає слабшою військово, політично та економічно.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

росія втрачає вплив за кордоном. Не лише в Україні, а також на Кавказі та в Центральній Азії. Вона стає більш залежно від Китаю. Рік за роком москва віддає Пекіну під заставу власне майбутнє.

У своїй підтримці України запевняють Сполучені Штати. У НАТО немає відчуття втоми від війни, а навпаки, присутня рішучість рухатися вперед. Про це держсекретар Ентоні Блінкен сказав після зустрічі з Дмитром Кулебою.

Ентоні Блінкен, державний секретар США:

Дехто запитує, чи варто Сполученим Штатам Америки та НАТО продовжувати допомагати Україні, коли ми входимо вже у другу зиму жорстокості путіна. Але сьогодні в НАТО відповідь чітка. Ми повинні й ми будемо надалі підтримувати Україну.

Як розповів Дмитро Кулеба, Україна просуває ідею розвивати оборонно-промисловий комплекс країн ЄС і НАТО як цілісний механізм - за участі українських компаній на різних стадіях виробництва. Жодна країна, якщо сама працюватиме зі своїми потужностями, не здатна задовольнити ні свої потреби, ні потреби України, сказав міністр.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Потрібно, щоб НАТО і ЄС почали дивитися на свої оборонні індустрії як на цілісний комплекс: прибрали всі непотрібні регуляторні обмеження, мали спільну політику підтримки приватного бізнесу, а їх випадку це приватний бізнес, і сьогодні вони вже говорять не лише про те, що будуть підтримувати свої оборонні компанії, а про те, що треба дійсно створювати оборонну систему.

Україна та країни Європи, каже міністр, в рази збільшили виробництво снарядів. Але нарощування потужності впирається в обмежений світовий ресурс пороху. І цю проблему потрібно теж вирішувати спільно. При цьому Дмитро Кулеба не сумнівається, що Євросоюз поставить Україні мільйон боєприпасів. Однак питання - в графіку. Раніше Брюссель розраховував виконати поставку до кінця березня наступного року, але зараз лідери ЄС сумніваються, що вчасно виконають обіцянку.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Я не бачу відсутності політичної волі поставити мільйон і більше снарядів. Я реально бачу, що колеги переоцінили технічну можливість країн виготовити, знайти й закупити ці снаряди. І тому ми бʼємо в дзвони. Так, це не державні, на відміну від росії, це не державні компанії, а приватний бізнес. Ви не можете їх викликати й сказати: роби ось це, але потрібні системні рішення. Я не маю жодного сумніву, що коли цей маховик розкрутиться, то оборонні індустрії Заходу, а Україна є інтегрованою частиною Заходу, будуть набагато потужнішими, ніж російська оборонна індустрія.

Формат Ради "Україна-НАТО" заснували на саміті у Вільнюсі в липні цього року. Там же відбулось перше її засідання за участі президента Володимира Зеленського. Цей формат прийшов на зміну комісії "Україна-НАТО", де проводились лише консультативні зустрічі. Створення Ради дозволяє нашій державі ще до членства в НАТО - на рівні з повноправними членами - вирішувати нагальні питання. Зустрічі можна скликати на рівні держав, урядів, міністрів, послів або у військовому форматі.