Депортація українських дітей до рф: як їх повертають [ Редагувати ]
Допомагають закордонні партнери й у питаннях повернення українських дітей, які були незаконно вивезені в росію. За даними британської розвідки, щонайменше 11 тисяч маленьких українців бере участь у спеціальних таборах перевиховання. Росіяни намагаються морально зламати не лише дітей, а і їхніх батьків, які виїжджають із наміром забрати малечу.
Як повертають дітей додому і хто допомагає в цьому процесі - в наступному сюжеті.
Що таке опинитися у ворожій країні без допомоги та підтримки, не з чуток знає Ксенія. Коли її рідна Харківщина була під окупацією, прийомна матір відправила її до коледжу в росію. Дівчині тоді щойно виповнилося 18. А її молодший брат опинився в дитячому таборі.
Ксенія Колдін, жителька Києва:
Я прийомній матері казала, що можливо, не треба його відправляти, бо можуть закрити кордони або взагалі щось. Тим паче відправляти дитину на територію росії - це якось не дуже. Мене ніхто не послухав, і так дійсно вийшло, що його відправляють в росію за півтори тисячі кілометрів від мене, я також знаходжусь на території росії.
Коли її брата з відпочинку раптом забрали до прийомної родини, Ксенія зрозуміла: його потрібно терміново рятувати й повертати до України. Втім, коли врешті побачила хлопчика, він почав відсторонюватись від сестри.
Ксенія Колдін, жителька Києва:
Я тягнусь його обійняти, він просто відходить в сторону і сідає поруч на стілець. Він ставить мене перед фактом, що він їхати не хоче. В нього тут друзі, у нього тут школа.
Виявилося, його щосили вмовляли залишитися на території країни-агресора.
Ксенія Колдін, жителька Києва:
Не кожна людина і дитина взагалі зрозуміє, що на нього був психологічний тиск. Просто я це зрозуміла. Більшою мірою - це була саме прийомна родина, хлопці, з ким він жив. Ці діти казали: ось їдь з Ксюшею, подивимось, чи буде вона тобі так багато солодкого купувати.
Лише після довгих розмов та тривалої бюрократичної тяганини вони обидва змогли повернутися до рідної країни.
Ксенія Колдін, жителька Києва:
На той момент я дала собі обіцянку, що я поїду назад лише тільки з ним.
Тепер Ксенія потроху облаштовує життя у столиці й намагаються оговтатися після пережитого.
Жертвою так званого відпочинку став і Даниїл. Під час окупації Херсона хлопця вивезли начебто до літнього табору в окупованому Криму. Відпочинок мав тривати лише 2 тижні. В реальності ж поїздка затягнулася на цілих пів року.
Даниїл, депортований на ТОТ України:
Сумував дуже за сім'єю, за мамою. Нам там погрожували, що ми залишимось тут у дитбудинках. Було сумно, було страшно, що не повернусь додому, що залишуся там назавжди.
Щоби повернути сина в Україну, його матері довелося пережити справжнє пекло на кордоні з державою-окупанткою.
Алла, мати депортованої дитини:
В москві нас тримали на допитах 14 годин. Можливо, думали, що ми диверсійна група. Випитували про військових. Там не можна казати слово "війна", слово "окупація". Ти згоден сказати будь-що, тому що розумієш, що тут десь зовсім поруч твоя дитина. Тому переборюєш себе.
Відверте викрадення та так зване "перевиховання" українських дітей - звична практика для росії. А після того, як путіну та марії львовій-бєловій за це видали ордер на арешт, повертати малечу стало ще складніше. І гарантій, що навіть родичі цих неповнолітніх зможуть забрати своїх чад, рф не дає жодних. Дуже часто такі поїздки - це суцільний ризик, кажуть правозахисники.
Мирослава Харченко, головний юрист проєкту Save Ukraine:
Кидали на нари, кидали у підвали. Мам змушували проходити детектор брехні, хоча це мама, яка просто їде забрати свого сина. А її звинувачують, поводяться, наче вона якась екстремістка. Мам депортують, бабусь змушують по 3 місяці сидіти на тій території й доводити, що ти бабуся свого онука.
Нині українській владі вдалося знайти в росії близько 20 тисяч українських дітей. І це лише офіційні дані. Реальну цифру не знає ніхто. За даними британської розвідки, окупанти облаштували аж 43 табори, де утримують нашу малечу. Як їх повернути додому, ламають голову не лише в Україні. Допомогають і закордоном. Запроваджено навіть президентську програму під назвою Bring Back Kids, куди залучають і міжнародних партнерів.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
На просунутому рівні, на просунутій фазі. План реалізується. Там готується великий захід. Всі над ним працюють. Канада, наприклад, активно займається цим питанням саме в контексті Bring Back Kids, і ми обговорили з ними кроки по лінії, які ми будемо конкретно з МЗС робити для досягнення цієї мети.
Усіх посередників - не розголошують. Втім, відомо, що однією з країн-посередниць став Катар.
Джасім Аль Тані, прем'єр-міністр Катару:
Це внесок такої маленької країни в міжнародний мир і безпеку. Ми виконували цю роль на основі запиту українців, ми з ними перебуваємо в постійному спілкуванні, як можемо допомогти, і ми використовуємо канали зв'язку та відносини, які маємо з росією, щоб забезпечити повернення цих дітей. І наші зусилля тривають.
І якщо вірити обіцянкам зі сторони Катару, наступна група незаконно депортованих українських дітей може повернутися вже до новорічних свят.
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