На польсько-українському кордоні застрягли майже 3 тисячі вантажівок. Виїзд фур із Польщі продовжують блокувати польські перевізники й фермери. В яких умовах зараз знаходяться українські водії по той бік кордону - репортаж Христини Гашенко, яка поспілкувалася і з нашими перевізниками, і з учасниками страйку.

Черги на українсько-польських пунктах пропуску вже тривають майже місяць. Польські протестувальники 6 листопада не припиняють блокування проїзду.

Христина Гашенко, кореспондентка:

Українські водії припарковані на узбіччі дороги майже за 2 кілометри до пункту пропуску "Медика-Шегині". У цій черзі понад кілька сотень вантажівок.

Усі фури, які прямують до цього пункту пропуску, стоять на різних ділянках польських шляхів. Аби не було великих скупчень ваговозів на міжнародній трасі.

Роман, водій вантажівки:

Ця відстань сягає 68 км до кордону. Але якби всі машини скласти до купи, то колія буде загальна в середньому кілометрів 30. Я за добу проїхав 2 кілометри. За добу.

Через холод на вулиці доводиться постійно прогрівати вантажівки. У багатьох водіїв закінчується пальне. Щоб дотягти до КПП, українці економлять на теплі в кабіні.

Віталій, водій вантажівки:

Гріємося частково мотором, частково газовими балонами, але газ на підході, солярка так само.

За продуктами водії ходять до магазинів, які розташовані за декілька кілометрів. Раз на день їжу підвозять волонтери.

Андрій, водій вантажівки:

Борщ з мясом, курочка - дають раз у сутки, ось таку дають таку булочку, дають і бутилку води, і все.

Водії розповідають, умов стояти у такій черзі посеред поля - жодних.

Сергій, водій вантажівки:

Туалету геть зовсім немає, 1 отам на зупинці - 2,5 кілометра в одну сторону і 3 кілометри в другу. Люди добрі, а смітник, все сміття на вулицю кидають люди, а куди його кидати. У мене в машині уже 3 пакети.

Водії розповідають: щодня у польських протестувальників нові правила пропуску вантажівок. Іноді в Україну пропускають по 2 фури за годину. Іноді, у черзі доводиться стояти на одному місці по декілька годин, особливо вночі.

У відповідь на польську блокаду українські водії провели декілька мирних акцій протесту. Вимагали розблокувати кордон.

Денис, водій вантажівки:

Нас зібралося водіїв десь від 70 до 100, і ми пішли не просто там з криками, просто пішли запитати: чому нас не пускають, хоча б як обіцяли по 10 машин. Це було в Пшемислі, і потім хлопці вчора ходили теж десь тут.

Після протестів водіїв, польські страйкарі почали пропускати щогодини по 3 вантажівки. Самі ж учасники акції із наметом страйкують неподалік самого пункту пропуску. Себе називають фермерами. Від своєї влади вимагають дотацій на кукурудзу та збереження податку на сільськогосподарську продукцію на рівні 2023 року. А також перегляд умов кредитів. Чому мітингують не біля урядових кабінетів, а на кордоні, протестувальники відповіли так...

Роман Кондрув, учасник польської акції протесту:

Ми боролися за демократію, ми її вибороли. Ми є у вільній країні, і ми можемо вільно протестувати, де хочемо. З нами тут співпрацюють служби поліції, ми перекрили рух, але ми пропускаємо гуманітарні вантажі та спецвантажі.

Попередньо пункти пропуску польські протестувальники перекриватимуть до 3 січня.