Країни ОПЕК+ домовилися про скорочення видобутку нафти більш ніж на один мільйон барелів на добу на початку 2024 року. Про це повідомляє Reuters із посиланням на делегатів перед зустріччю учасників картелю.

Скорочення може становити 1-2 мільйони барелів на добу у першому кварталі 2024 року. У рамках домовленостей Саудівська Аравія продовжить скорочення видобутку на один мільйон барелів на добу, що діяло з липня. Який внесок зроблять інші учасники картелю невідомо.

Ціна нафти Brent після цієї новини вперше за три тижні перевищила позначку $84 за барель.

Учасники ОПЕК+, включаючи Саудівську Аравію та hосію, видобувають понад 40% світової нафти (майже 43 млн барелів на добу). Наразі видобуток скорочено приблизно на 5 млн барелів на добу.

росія збільшить скорочення постачання нафти та нафтопродуктів на 200 тис. барелів на добу. Загальний обсяг скорочення становитиме 500 тис. барелів за добу, повідомив віце-прем'єр рф Олександр Новак.

Остання очна зустріч відбулася у жовтні 2022 року. Тоді країни ОПЕК+ домовилися про скорочення видобутку на 2 млн барелів на добу з листопада.

При цьому 2 квітня кілька країн, що входять до ОПЕК+, оголосили додатково про добровільне скорочення видобутку нафти з травня до кінця 2023 року. Загальний обсяг цього скорочення, включаючи частку росії, становив 1,66 млн б/д.

Крім того, з серпня 2023 року росія добровільно знизила експорт сирої нафти на 500 тисяч барелів на добу. 5 вересня російський віце-прем'єр Олександр Новак оголосив про зниження цієї цифри до 300 тисяч барелів на добу та зазначив, що захід діятиме до кінця року.

Нагадаємо, 17 листопада ціна нафти російської марки Urals впала нижче стелі цін у $60 за барель.